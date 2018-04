Ústí nad Labem - Ústecký krajský soud dnes poslal Jaroslava Pulpána za sexuální útoky na dívky přes internet na šest a půl roku do vězení. Uložil mu také ochrannou sexuologickou léčbu. Soud muže zprostil obžaloby z pohlavního zneužívání.

Pulpán zaútočil podle soudu od roku 2012 do roku 2015 na zhruba 160 dívek. Vytvořil si smyšlené profily na sociální síti facebook a na komunikačních aplikacích skype a ICQ a navazoval kontakty s dívkami ve věku od sedmi do 24 let. Obětem bylo převážně mezi deseti a 12 lety, on sám se nejčastěji vydával také za nezletilou dívku. Od obětí nejprve požadoval erotické fotografie. Když mu je poslaly, začal je vydírat tím, že je zveřejní, a chtěl po nich pornografii. Některé oběti pak před webkamerou masturbovaly a močily.

Státní zástupkyně Lenka Letáčková žádala trest mezi 8,5 a 9,5 lety vězení, Pulpánova obhajoba trest pod zákonnou sazbou, která je pět až 12 let, a právě i ambulantní sexuologickou léčbu. Pedofilii ani jinou deviaci u mladíka znalci nezjistili, podle nich ale trpí osobnostní poruchou.

Pulpán se ke kontaktům přes internet v průběhu hlavního líčení přiznal, odmítl ale obvinění, že se pokusil pohlavně zneužít tehdy jedenáctiletou sestru své bývalé přítelkyně.