Praha - Ministerstvo školství by v budoucnu mohlo každého úspěšného olympionika či paralympionika ocenit odměnou do 2,5 milionu korun. Počítá s tím návrh novely nařízení vlády o oceněních ministerstva školství, které dosud přebírali především výjimeční učitelé, vědci či studenti. Nová úprava zároveň ruší některé starší ceny a u dalších zvyšuje finanční odměny. Návrh novely převzal tento týden úřad vlády, kabinet o něm rozhodne na jednom ze svých příštích zasedání.

Sportovcům, kteří přivezli medaili z olympijských či paralympijských her, vyplácel v minulosti odměny Český olympijský výbor. Letos ale dostal nižší dotace od státu, a odměny pro medailisty ze zimních olympijských her v Pchjongčchangu proto převzalo ministerstvo. Sportovci ale dostali v dubnu symbolické šeky, peníze získají zřejmě v červenci. Vyplatit se jim budou moct právě až po schválení novely nařízení vlády.

Za zlato mají reprezentanti získat 1,75 milionu Kč, za stříbro 875.000 korun a za bronz 525.000 Kč. Další peníze by měly dostat jejich realizační týmy. Na odměnu nyní čeká šest sportovců, mezi nimi dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká.

Výše odměn pro olympioniky výrazně převyšuje ceny spojené s dalšími oceněními učitelů, vědců či studentů, které se většinou pohybují kolem desítek tisíc korun. Množství peněz pro sportovce ale podle ministerstva reflektuje globální prestiž olympijských a paralympijských her a excelenci českých sportovců, kteří se jich účastní a získávají medaile.

Kromě olympioniků by podle nové úpravy nařízení vlády mělo ministerstvo v budoucnu oceňovat lépe i další sportovní reprezentanty. Nejlepší sportovci by mohli dostávat až 100.000 korun místo současných 25.000 korun a limit jejich ocenění v jednom kalendářním roce by se měl zvýšit z 1,25 milionu na dva miliony korun.

Novela nařízení vlády dále zavádí novou Plaketu Františky Plamínkové, která by měla nahradit Plaketu Jana Ámose Komenského, která se v současnosti neuděluje. Za vznikem nového ocenění stojí podle ministerstva snaha zachovat a šířit odkaz učitelky a bojovnice za práva žen, která se za druhé světové války zapojila do domácího odboje a nacisté ji popravili. Plaketu Františky Plamínkové by měli dostávat lidé za statečnost v boji proti zlu a za správný postoj v náročných situacích. Již loni ji mimořádně jako první obdržela in memoriam učitelka Ludmila Vernerová ze Střední průmyslové školy Na Třebešíně v Praze, kterou zřejmě delší dobu šikanovala trojice studentů.

Znovu zavést chce novela ocenění pro talentované studenty, které se udělovalo do roku 1997. Dostávat by ho mohli nadaní studenti ve věku do 21 let, kteří uspěli na různých srovnání a soutěžích zejména v technických a přírodovědných oborech. Součástí ceny by se měla stát odměna 50.000 korun. Ministerstvo by takto každý rok mohlo ocenit až deset mladých lidí.

Nově by měla vzniknout také ocenění udělovaná Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J.A. Komenského v Praze a Českou školní inspekcí. Naopak zrušit chce ministerstvo české uznání za práci s dětmi a mládeží, které je podle něj podobné jako cena za práci s dětmi a mládeží, a proto se už nevyužívá.