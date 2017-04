České Budějovice - Čtyřmi asistencemi se podepsal útočník Jakub Voráček pod vítězství českých hokejistů nad Švédskem 8:4 a pochvaloval si, že se ve druhém utkání po připojení k týmu cítil zase o něco lépe než ve čtvrtečním duelu s Finskem (3:2). A jako kapitán už po dvou zápasech a ještě před nedělním posledním duelem s Ruskem dovedl tým na Carlson hokejových hrách k triumfu na turnaji.

"Chcete vyhrát turnaj, ale důležitá je předvedená hra a výsledek. Kdybychom prohráli 4:5 na nájezdy a hráli výborný hokej, tak se zase tak moc neděje. Ještě to není mistrovství světa. Švédové si můžou říct: 'Dostali jsme osmičku', ale za týden na tom záležet nebude," poukázal Voráček na to, že tým čekají důležitější boje.

Jedna z hlavních ofenzivních hvězd výběru trenéra Josefa Jandače pro mistrovství světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem je ve formě. Voráček stihl za dva duely nasbírat už pět bodů, všechny za přihrávky. "Doufám, že se nevystřílím před mistrovstvím světa," komentoval útočník Philadelphie svoji produktivitu.

Pochvaloval si hlavně, že mu pomohla pauza od hokeje po skončení základní části NHL. "Mám do toho chuť, je vidět, že první krok, když jdu do kličky, tam mám lepší než na konci sezony. Orazil jsem si, vyčistil jsem si hlavu. Ruce jdou líp a hlava je odpočatá," řekl sedmadvacetiletý kladenský odchovanec.

V útoku s Romanem Červenkou i Petrem Holíkem si v prvních dvou duelech výborně rozuměl, ale svou vlastní produktivitu se nezabývá. "Jsem rád, že to tam padá... Když se nedaří, nejdu moc dolů, když se daří, nejdu moc nahoru. Takže nějak to neberu. Dám si pivo, orazím si, připravím se na Rusy," plánoval Voráček.

Osm branek samostatná česká reprezentace nastřílela Švédsku vůbec poprvé v historii. "Někdy to tam napadá... Měli jsme štěstí, že jsme dali druhý gól. Potom jsme se zvedli, začali jsme hrát lepší hokej a začalo nám to tam padat, takže to bylo dobré vítězství," pochvaloval si Voráček.

Češi ve čtvrtek otočili duel s Finy z nepříznivého stavu 0:2 a dnes předvedli se Švédy obrat z 1:3. "Je to důležité, ale nemůžeme takhle hrát každý zápas, to stojí hrozně moc sil. Navíc na mistrovství světa..., může se stát, že to přijde ve čtvrtfinále a nakonec to nedotáhneš," varoval kapitán před nepovedenými vstupy do utkání. "Chceš hrát s vedením. Ale nepanikařili jsme, byli jsme trpěliví. Bylo hodně minut do konce."

Byl rád, že přestože Švédové měli od poloviny úvodní do poloviny druhé třetiny povedenou pasáž v utkání, dokázal se z toho tým oklepat. "My jsme hráli prvních sedm osm minut líp, ale oni pak dali gól a začali líp bruslit. To se stává, že jsou zápasy, kdy se přelévá dominance týmů. My jsme posledních pětadvacet nebo sedmadvacet minut byli jasně lepší," podotkl Voráček.

Opět ale zopakoval, že to byl hlavně test před šampionátem. "Ale mělo to tempo a hodně se bruslí. Navíc proti Švédům. Mají beky, kteří dobře bruslí. Honit je po tak širokým hřišti není jednoduché. Tempo bylo velice dobrý, vypořádali jsme se s tím dobře a vydrželi jsme celých šedesát minut," dodal Voráček.