Praha - Pražský městský soud zprostil obžaloby z tunelování petrochemické firmy Oleo Chemical lobbistu Iva Rittiga a jeho právníky. V hlavním líčení se neprokázalo, že by dané skutky spáchali právě oni. Naopak bývalé majitele firmy Michala Urbánka a Kamila Jirounka, šéfa výroby Radomíra Kučeru a Petera Kmetě, Rittigova obchodního partnera, uznal vinnými. Verdikt není pravomocný, na místě se proti němu odvolal státní zástupce i Kmeť. Další obžalovaní si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.

Urbánkovi soud uložil tříletý trest vězení a pětiletý zákaz činnosti. Na tři roky poslal za mříže i Kmetě, kterému zároveň dal i peněžitý trest milion korun. U Jirounka, jenž byl nedávno pravomocně odsouzen kvůli padělání směnky k šestiletému vězení, soud od dalšího potrestání upustil. Kučeru pak potrestal mírnější podmínkou v délce deseti měsíců, protože muž skutky spáchal z nedbalosti.

Urbánek, Jirounek a Kučera podle verdiktu účelově uzavřeli fiktivní smlouvy o poradenství s Kmeťovou karibskou firmou Cokeville Assets a vyvedením peněz z Olea se dopustili porušení povinnosti při správě cizího majetku. Akcionářům Olea údajně způsobili škodu téměř 20 milionů korun. Urbánek s Jirounkem navíc také krátili daně.

"Neuvěřili jsme tomu, že poradenství mezi Oleo Chemical a Cokeville Assets probíhalo. Je s podivem, že k poradenství, které trvalo tři roky a mělo vést společnost Oleo Chemical k zásadním krokům, neexistoval jediný písemný doklad," konstatovala předsedkyně soudního senátu Kateřina Radkovská.

"Překvapilo mě to. Celé řízení bylo o tom, že jsme prokázali, že plnění bylo. Soud rozhodl na základě obchodních domněnek, kterým vůbec neporozuměl," řekl po jednání novinářům Urbánek.

Státní zástupce Adam Borgula se neúspěšně snažil prokázat, že peníze z Olea mířily přes Cokeville Assets k Rittigovi. Lobbista spojitost s Kmeťovou firmou odmítá, od Olea prý nikdy nedostal ani korunu. "Nebylo žádným důkazem podloženo, že by to byl Ivo Rittig, komu společnost Cokeville Assets patřila, a že pan Kmeť byl pouze nastrčenou osobou. Soud se může pouze domnívat, co bylo důvodem vyplácení peněz. Nezjistili jsme žádný prokazatelný vliv Iva Rittiga na výběrová řízení," uvedla k tomu soudkyně.

Borgula požadoval pro Rittiga a většinu dalších obžalovaných pět let vězení. Motivem k vyvedení peněz k lobbistovi prý mohlo být to, že Rittig by dokázal firmě zajistit odbyt ve společnostech, kde měl vliv - například v pražském dopravním podniku. Proti rozsudku se žalobce odvolal zejména kvůli tomu, že soud podle něj nezohlednil některé zásadní důkazy. Trvá také na tom, že obžalovaní spáchali zpronevěru, nikoliv porušení povinnosti.

Obžaloba kladla Rittigovi za vinu i praní špinavých peněz: údajně si za prostředky vyvedené z Olea pořídil tři nemovitosti v Dubaji. Tento skutek však soudkyně vrátila státnímu zástupci k došetření kvůli zásadní procesní chybě. Při sdělení obvinění totiž Rittiga na toto podezření neupozornil. "Soud nemůže rozhodnout o skutku, pokud o něm nebylo řádně sděleno obvinění. Bude na státním zástupci, jak bude dále postupovat - zda bude sděleno znovu obvinění, či nikoliv," uzavřela Radkovská.

Mezi osvobozené patří vedle Rittiga právnička Karolína Babáková a David Michal z advokátní kanceláře MSB Legal (dříve Šachta & Partners) a dále Petr Michal, Jana Šádková a Jaroslav Kubiska z účetní firmy Peskim, která spravovala portfolio Cokeville Assets. "Je to Waterloo obžaloby, padlo více zprošťujících rozsudků než odsuzujících. Obžaloba se ocitla ve fatální důkazní nouzi, zejména ve vztahu k Ivu Rittigovi," řekl ČTK Kučerův obhájce Daniel Volák.