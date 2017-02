Příbram - Fotbalista Jan Sýkora se podílel hned na polovině slávistických gólů při dnešním drtivém vítězství 8:1 v Příbrami. Třiadvacetiletý záložník si poprvé v kariéře připsal v utkání jeden gól a tři asistence a pochvaloval si, že se brankově prosadil hned v druhém zápase jarní ligové sezony po zimním příchodu z Liberce. Kanonádu nicméně nechtěl přeceňovat a už myslel na příští souboj s druhou Plzní.

"Jeden gól plus tři asistence, to jsem ještě nezažil. Když jsem přišel na lavičku, tak kluci říkali, abych tady řekl, že za to by se nemusel stydět ani Jarda Jágr," řekl novinářům se smíchem Sýkora.

V Příbrami vstřelil v 17. minutě gól na 2:0 a navíc si připsal přihrávky na první, čtvrtou a pátou branku. "Jsem spokojený, tohle se mi v lize ještě nepovedlo. Určitě mi to pomůže, i ty přihrávky. Z toho důvodu jsem sem přišel, abych dával a přihrával na góly. Jsem rád, že se to daří, že tím pomáhám celému týmu," uvedl Sýkora.

Jeho tým útočil v Příbrami na rekordní výhru v samostatné ligové historii, kterou drží Slavia vítězstvím 9:1 nad Uherským Hradištěm ze sezony 1995/96.

"Jsem rád, že jsme po gólech v první půli nepřestali hrát a pořád jsme Příbram tlačili. Mohlo to skončit i víc," uvedl Sýkora. "Po devítce jsme úplně nešli, prostě z každé šance jsme chtěli dát gól, každou jsme chtěli zakončit dobře. Jestli to bylo osm nebo devět, to už je jedno," konstatoval reprezentační záložník.

Přestože je drobné postavy, skóroval hlavou. "První gól v lize jsem dal taky hlavou, když jsme v Brně hráli proti Liberci. Takže instinkt tam je," smál se Sýkora, pro něhož to byla teprve šestá ligová trefa.

Těší ho, že se ihned po příchodu z Liberce prosadil do základní sestavy Slavie. "Věřil jsem, že to půjde. Od začátku jsem se cítil dobře. Kluci i trenéři mi v zabudování do týmu pomohli. Jsem jim za to strašně vděčný," prohlásil Sýkora.

Jeho tým se dostal do čela tabulky o bod před druhou Plzeň, kterou přivítá za týden ve šlágru jara. "Otázku ohledně titul bych nechal až po posledním kole. Dneska večer si to užijeme, ale od zítra už zase začíná práce na příští neděli. Bude to o hodně důležitější zápas, než byl dneska," dodal plzeňský odchovanec.