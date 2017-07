Právě zveřejněno

V areálu likérky ve Vizovicích na Zlínsku pokračuje 15. července mezinárodní hudební festival Masters of Rock.

Vizovice (Zlínsko) - Podmíněný trest uložil soud cizinci, který v pátek časně ráno opilý ohrožoval plynovou pistolí návštěvníky festivalu Masters of Rock ve Vizovicích a dokonce ze zbraně vystřelil. Za výtržnictví a nebezpečné vyhrožování soud o víkendu čtyřiačtyřicetiletého polského občana trestním příkazem potrestal odnětím svobody na deset měsíců s podmíněným odkladem na dva roky. Zároveň mu soud zabavil plynovou pistoli. ČTK to dnes řekl mluvčí Okresního soudu ve Zlíně David Kolumber. Festival se konal od čtvrtka do neděle, poslední návštěvníci opustili Vizovice dnes.

Incident se zbraní se odehrál v pátek kolem 02:30, kdy muž v tábořišti festivalu podle Kolumbera zamířil zbraní na skupinku čtyř lidí. "Poté ruku s pistolí zvedl směrem nahoru a vystřelil," uvedl mluvčí. Při střelbě nebyl nikdo zraněn.

Policisté letos na festivalu řešili šest trestných činů. Podle policejní mluvčí Lucie Javoříkové šlo především o krádeže. Staly se i dvě dopravní nehody, při kterých byli sraženi chodci. "Naštěstí neutrpěli vážná zranění," uvedla mluvčí.

Terčem zlodějů se staly v prvních hodinách festivalu stany. Ze dvou desítek z nich zmizely mobilní telefony, peněženky s doklady a penězi. Celková škoda přesáhla 100.000 Kč. Dosud neznámému pachateli za to hrozí dva roky vězení. Stejný trest hrozí i pachateli, který se vloupal ve Vizovicích do garáže a ukradl z ní 24 kartonů cigaret různých značek v hodnotě přesahující 20.000 Kč.

Na co nejklidnější průběh festivalu dohlížely desítky policistů. "Celkem přistihli osm řidičů pod vlivem alkoholu, jeho hodnota ale nepřekročila jednu promile. Dva řidiči byli pozitivní na drogy," řekla ČTK Javoříková. Řidiči měli po celou dobu festivalu možnost vyzkoušet si na policejní stanici, zda jsou pod vlivem alkoholu. Využily ji desítky motoristů.

Především na začátku festivalu se policisté museli zabývat také špatným parkováním návštěvníků, kteří svá vozidla odstavovali na místa, kde je to zakázané. Hlídky tak udělily 120 pokut.

Podle pořadatelů patřil letošní ročník festivalu mezi jedny z nejúspěšnějších v historii. Masters of Rock bylo už měsíc před začátkem vyprodané, navštívilo ho 25.000 lidí. Festivalu nechyběla velká jména, hrály zde kapely Stratovarius, Sabaton, Sepultura, Running Wild, Saxon, Kreator nebo zpěváci Dee Snider a Vince Neil.