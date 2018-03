Praha - Devíti squatterům, kteří v únoru obsadili usedlost Šatovka v pražském Šáreckém údolí, dnes Obvodní soud pro Prahu 6 uložil trest obecně prospěšných prací. Každý z nich musí odpracovat 50 hodin, dohromady také musí zaplatit škodu 6100 korun, kterou vniknutím do domu způsobili Praze 6. Aktivistům hrozilo až dvouleté vězení. Rozsudek zatím není pravomocný, obžalovaní se proti němu odvolali, státní zástupce si pro odvolání ponechal lhůtu.

Podle soudkyně Alice Havlíkové nemohl být čin aktivistů posouzen jako přestupek, a to s ohledem na to, že do objektu vnikli násilně. Upozornila na to, že ačkoli bere v potaz alternativní způsob života obžalovaných, nemohou se změn ve společnosti domáhat za použití násilí. "Svoboda jednoho začíná tam, kde svoboda druhého končí," řekla Havlíková. Dodala, že aktivisté by se měli domáhat spíše toho, aby byl v Česku squatting upraven v zákoně.

Obhájkyně squatterů Věra Nováková dříve uvedla, že objekt byl dlouhodobě nevyužívaný, a proto se obžalovaní zásahu do práva k němu dopustit nemohli. Aktivistka Zuzana Brodilová minulý týden soudu řekla, že obsazení domu sice bylo protiprávní, ale legitimní.

To zopakovala i dnes po vyhlášení rozsudku. Dodala, že podle jejího názoru by aktivisté neměli být potrestáni. "Přijde mi to tragikomické a přijde mi to zvrácené. Odsoudili nás k obecně prospěšným pracím a naše jednání považují za škodlivé. Zajímalo by mě, jestli bude někdo hnát k odpovědnosti i majitele prázdných domů, případně lidi, kteří jsou zodpovědní za to, že na ulicích umrzají lidé, nebo že se tato společnost fašizuje," řekla Brodilová.

Upozornila také na to, že podle jejího názoru nebylo prokázáno, že by squatteři do domu vnikli násilím. "Nebylo prokázáno, že jsme do domu násilně vnikli, já jsem tam přišla otevřenými dveřmi," dodala aktivistka.

Zbylí obžalovaní u soudu nevypovídali. S dnešním rozsudkem ale nesouhlasí a na místě se odvolali. Na jednání je dnes přišla podpořit víc než desítka aktivistů.

Dvě až tři desítky squatterů vnikly do Šatovky v Praze 6 v pátek 9. února. Před soudem stanulo devět z nich, kteří v domě setrvali i přes výzvy policie a vlastníka. Poslední aktivisté dům opustili až 14. února. Tvrdí, že chtěli docílit toho, aby dům nezůstal prázdný a podařilo se jej oživit.