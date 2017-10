Praha - Za rok vystoupí v Praze poprvé country-popová zpěvačka Shania Twainová. Vedle amerického turné na podporu nového alba se zastaví také v Evropě, kde nehrála 13 let. Pražský koncert se odehraje 6. října 2018 v O2 areně, sdělil dnes ČTK za pořadatele Petr Novák. Vstupenky se budou prodávat od pátku za 1490 až 2590 korun.

Uvedl, že Twainová patřila na přelomu 20. a 21. století ke komerčně nejúspěšnějším zpěvačkám vůbec. Její alba se prodávala po milionech, její singly obsazovaly první příčky světových hitparád a její koncertní turné platila za ta nejrychleji vyprodaná. Díky úspěchu alb The Woman In Me z roku 1995, Come On Over z roku 1997 a Up!, které vyšlo v roce 2002, se Shania Twainová stala jednou z nejpopulárnějších zpěvaček všech dob. Obdržela také řadu ocenění, mezi kterými nechybí ani pět cen Grammy.

Twainová prodala více než 90 milionů hudebních nosičů a již téměř dvě dekády si drží pozici nejprodávanější zpěvačky country. Právě její propojení tohoto stylu s popem bylo v tehdejší době vnímáno jako revoluční a posluchači je přijali s nadšením. Díky tomu se každá píseň, kterou zpěvačka představila, stala hitem. Její hity You‘re Still The One, That Don’t Impress Me Much, Man! , I Feel Like A Woman nebo Ka-Ching! patří k pravidelným titulům v populárních rádiích.

Na nové album zpěvačky fanoušci čekali 15 let. Na trh přišlo koncem září pod jednoduchým názvem Now a již v létě ho předznamenával popový singl Life’s About To Get Good. Ještě před vydáním desky dvaapadesátiletá zpěvačka ohlásila velké turné Shania Now Tour 2018, které bude od května příštího roku čítat jen v Americe téměř 50 zastávek.

V pražské Tipsport areně vystoupí 19. dubna příštího roku americká kapela Thirty Seconds To Mars. Ta už v Praze hrála, naposledy v červnu roku 2014.

Kapelu Thirty Seconds To Mars tvoří již několik let zpěvák a herec Jared Leto, jeho mladší bratr Shannon Leto a kytarista Tomo Miličević. Skupina funguje již od roku 1998. Během 20 let vydala čtyři studiová alba, velkou komunitu fanoušků si dokázala získat již svým debutem 30 Seconds to Mars z roku 2002.