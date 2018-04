Praha - Za zpracování nepřesného posudku vedoucího k nevýhodné privatizaci těžebního podniku OKD by měl soudní znalec Rudolf Doucha dostat tříletou podmínku. Bývalý místopředsedové Fondu národního majetku (FNM) Pavel Kuta a Jan Škurek, kteří měli privatizaci na starosti, by pak měli dostat podmínku 2,5 roku. Všichni tři by měli společně nahradit škodu 5,7 miliardy korun, která podle obžaloby při privatizaci vznikla. V závěrečné řeči to dnes navrhl státní zástupce Tomáš Černý. Obžalovaní vinu odmítají.

Prodej akcií OKD schválila v roce 2004 vláda Stanislava Grosse (ČSSD). Státní podíl získala za 4,1 miliardy korun skupina Karbon Invest. Podle Černého však byla tehdejší cena státního podílu nejméně 9,8 miliardy, státu tak vznikla při prodeji škoda přes 5,7 miliardy korun.

Černý měl svojí závěrečnou řeč připravenou na 38 stranách, které v sedě předčítal přes tři hodiny. Podle něj posudky a další důkazy podpořily tvrzení obžaloby.