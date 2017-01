Washington - Více než milion lidí se sešel ve Washingtonu, Los Angeles a dalších městech světa na manifestacích za práva žen, která jsou podle aktivistů ohrožena novou vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa. V americké metropoli Washingtonu místní úřady odhadly účast na více než půl milionu, v Los Angeles se podle policie shromáždilo v ulicích 500.000 lidí, v Chicagu na 150.000. Na rozdíl od násilných protestů v době páteční Trumpovy inaugurace nebyl při sobotních poklidných demonstracích nikdo zatčen, napsala dnes agentura AP.

Zpravodajský server BBC News uvedl, že manifestace za práva žen se uskutečnily na 600 místech po celém světě. Pochodů se nezúčastnily pouze ženy, ale ze solidarity se k nim připojilo i množství mužů.

Největší pozornost přitahoval Washington, kde manifestace brzy přerostla v otevřený protest proti Trumpovi. Organizátoři očekávali až čtvrt milionu lidí, ale úřady, které byly původně v odhadech střízlivější, nyní hovoří o více než 500.000 účastnících. Spekuluje se, že dnešní shromáždění předčilo davy, které se shromáždily na páteční Trumpově inauguraci.

V Los Angeles takzvaný sesterský pochod přitáhl půl milionu, podle některých odhadů citovaných agenturou Reuters až 750.000 demonstrantů. Statisíce žen zaplnily také ulice Chicaga, New Yorku a Bostonu. Mnohatisícové demonstrace byly hlášeny z australského Sydney, z Londýna, Tokia a jiných měst v Evropě a Asii.

Trump rozhořčil množství liberálních Američanů ponižujícími poznámkami na adresu žen, Mexičanů či muslimů. Agentura AP uvedla, že Washington zažil v sobotu jednu z největších demonstrací ve svých dějinách. Pam Foysterová, která na protestní akci přijela z Colorada, řekla, že sobotní atmosféra ve Washingtonu jí připomněla protesty z 60. let proti válce ve Vietnamu.

Mezi známými osobnostmi, které se zúčastnily sobotního pochodu ve Washingtonu, nechyběly zpěvačky Madonna a Cher, herečky Julia Robertsová a Scarlett Johanssonová či bývalý ministr zahraničí John Kerry. V New Yorku byly na demonstraci vidět například herečky Helen Mirrenová a Whoopi Goldbergová, v Los Angeles zase Jane Fondová.

"Pochodujeme tady dnes za morální jádro tohoto národa, proti kterému náš nový prezident vede válku. Naše důstojnost, náš charakter, naše práva jsou terčem útoků a nenávist se včera ujala moci. Ale prezident není Amerika... My jsme Amerika," řekla shromážděným zástupům ve Washingtonu herečka America Ferreraová.

Trump, který s oblibou komentuje dění na twitteru, se k masovým protestním akcím ve svůj první den v úřadu nevyjádřil, uvedla agentura Reuters.

Starostka Washingtonu kritizovala předsudky ke zvoleným ženám

Washingtonská starostka Muriel Bowserová během dnešního projevu k pochodu za práva žen zahodila připravený projev a ve své nové řeči ostře kritizovala předsudky, které muži chovají ke zvoleným ženám. Bowserová, jak připomněl list The Washington Post, je známá tím, že na připravených projevech lpí.

"Jsem tady, abyste viděli, že Washington má za starostu ženu," řekla Bowserová. Prohlásila, že nyní hovoří jménem všech žen zvolených do veřejných funkcí, které se cítí ponižovány či nespravedlivě hodnoceny.

"Ženy vám řeknou, že my čelíme mnohem tvrdší kritice. A mnohem častější kritice. Je nám neustále něco vytýkáno, a to na každé úrovni, ať již ve školních radách, v zákonodárných sborech nebo jako kandidátkám na prezidentku Spojených států," řekla Bowserová, která během loňské prezidentské kampaně podporovala neúspěšnou demokratickou kandidátku Hillary Clintonová.

Clintonová dnešním pochodům, které se konají nejen ve Washingtonu, ale po celých Spojených státech a v zahraničí včetně České republiky, vyslovila podporu. "Pevně věřím, že vždy jsme spolu silnější," napsala Clintonová na twitteru, čímž odkázala na své předvolební heslo Stronger Together (Spolu jsme silnější).

Bowserová v projevu rovněž připomněla, že oblast hlavního města Spojených států není formálně americkým státem, takže postrádá volební hlas v Kongresu. "Nespravedlnost musí skončit," dodala s tím, že to nejlepší, co vláda může pro všechny učinit, je to, že se o každého přestane starat.

Manifestující ve Washingtonu trápí zavřené toalety, viní Trumpa

Účastníci dnešního pochodu za práva žen ve Washingtonu se na manifestaci potýkají s nepříjemnou realitou v podobě uzamčených mobilních toalet na třídě Madison Drive. Někteří znechucení lidé spekulují, že záchodky, které byly během páteční inaugurace Donalda Trumpa otevřené, nechal zamknout nový prezident. Pochod, který původně nebyl označován za protest proti nové hlavě státu, se ale vůči Trumpovi jasně vymezil.

Zatímco v parku National Mall zůstaly toalety stejně jako v pátek otevřené, neboť si je na dnešek pronajali organizátoři pochodu, na přilehlé třídě Madison Drive tomu tak není. Někteří rozladění lidé se proto uzamčené plastové dveře rozhodli otevřít s použitím hrubé síly.

Průvod žen ve Washingtonu se nakonec vydal mimo plánovanou trasu

Pochod za práva žen se dnes ve Washingtonu přece jen uskutečnil, kvůli masové účasti původně zrušený průvod se nakonec na pokyn organizátorů od Kongresu k Bílému domu vydal. Trasa se však lišila od plánované cesty. Mnozí lidé se však vydali po původní trasa či ostatními ulicemi, kterými je možné k sídlu prezidenta Spojených států dojít. Odhaduje se, že do hlavního města USA na demonstraci, která oproti původnímu záměru organizátorů přerostla v protest proti novému prezidentovi Donaldu Trumpovi, přijelo přes 500.000 lidí.

Průvod se měl původně uskutečnit po třídě Nezávislosti kolem Washingtonova památníku, ale kvůli davům ho nebylo možné zahájit. Následně šéf úřadu vnitřní bezpečnosti Washingtonu Christopher Geldart uvedl, že přesun účastníků manifestace byl zrušen. Náměstek starosty Kevin Donahue, v jehož kompetenci je veřejná bezpečnost, dodal, že rozhodnutí průvod zrušit neučinil úřad starostky města, ale sami organizátoři. Ti ale nakonec shromážděným lidem sdělili, že pochod se přece jen uskuteční.

Za novou trasu byla zvolena Ústavní třída. Řada lidí se ale již dříve, kdy byl osud průvodu nejistý, sama neorganizovaně vydala na cestu k Bílému domu, a to mimo jiné po bulváru Madison Drive či po Pensylvánské třídě.