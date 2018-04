Praha - Za pokus o vraždu pacientky má jít ošetřovatelka z mladoboleslavské nemocnice Lenka Waclawiecová na čtyři roky do vězení. Podle obžaloby vstříkla osmaosmdesátileté pacientce do žíly vzduch. Žena o několik hodin později zemřela z jiného důvodu. Rozhodl o tom dnes Krajský soud v Praze. Rozsudek není pravomocný, lze se proti němu odvolat. Obžalovaná se při výslechu na policii k činu přiznala. Později před soudem však vinu odmítla. Hrozilo jí až 20 let vězení.

Případ se stal loni 16. března na jednotce intenzivní péče chirurgického oddělení nemocnice. Podle obžaloby si jedenadvacetiletá žena ve službě vzala několik tabletek léku lexaurin, který se používá ke snížení stavu úzkosti, a poté úmyslně usmrtila pacientku. Obžaloba popsala, že ženě odstranila infuzi ze zavedené kanyly, ačkoliv k tomu neměla oprávnění. Následně jí vpíchla do žíly vzduch.

Motivem bylo podle obžaloby to, že pacientce pomůže, jelikož na tom byla zdravotně velmi špatně. Žena zemřela na selhání dechu, krevního oběhu a hlavně na následky proleženin, což bylo způsobené jejím špatným zdravotním stavem. Proto byla ošetřovatelka odsouzena pro pokus o vraždu, a nikoliv kvůli dokonané vraždě.

Předseda trestního senátu Ivo Zelinka při zdůvodnění rozsudku zdůraznil, že soud uvěřil původní výpovědi ošetřovatelky, kde se k činu přiznala. Žena se bránila tím, že jí k doznání při výslechu donutili policisté. Ti to však dnes u soudu odmítli. "V přípravném řízení popsala řadu detailů, jak se při tom cítila, jaké úkony musela udělat(..) Obhajoba to byla ryze účelová a soud jí neuvěřil," řekl Zelinka. Dodal, že tuto verzi podpořily také další důkazy. Zmínil například SMS komunikaci s několika známými, která se udála po činu. Ve zprávách například byly informace, že "zabila člověka" nebo že "pročistila oddělení".

Soudce zdůraznil, že Waclavieciová sice ženu nezabila, ale chtěla to udělat. "Subjektivně byla přesvědčena o tom, že zavedení injekční stříkačky se vzduchem jí může smrt způsobit," řekl Zelinka. Znalecká zkoumání ukázala, že žena v srdci neměla takové množství vzduchu, které by smrt způsobilo. "Určitou formou eutanazie chtěla ukončit trápení poškozené," podotkl při zdůvodnění verdikt Zelinka.

Soud ženě vyměřil trest pod hranicí sazby, která začínala na 12 letech vězení. Soudce výrazné snížení trestu pod zákonnou hranici zdůvodnil tím, že spáchala trestný čin ze soucitu, vedla řádný život, nebyla trestána a procházela si těžkým životním obdobím, protože se jí rozpadala rodina. Žena je od loňského března ve vazbě.

Státní zástupce Tomáš Milec novinářům řekl, že si ponechal lhůtu, ve které se může proti rozsudku odvolat. V písemném zdůvodnění chce prostudovat, zda polehčující okolnosti jsou takové, aby byl trest snížen tak, jak to udělal soud. "Při závěrečném návrhu jsem akceptoval to, že bude trest uložen pod dolní hranici. Nicméně je otázka, jestli takto masivní snížení odpovídá všem okolnostem," řekl Milec. Lhůtu pro případné odvolání si ponechala i obžalovaná.