Brno - Za čtvrteční pád lehkého vrtulníku v Brně-Tuřanech s největší pravděpodobností mohla chyba pilota. Šlo o kondiční let, pilot zřejmě nezvládl přistání. ČTK to dnes řekl vedoucího letového a technického oddělení Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod Josef Bejdák. Po pádu se zranili oba členové posádky.

Letecká inspekce je ještě nevyslechla. "Z ohledání trosek v místě a okolí jsme nezjistili, že by tam byla nějaká technická závada, která by pád způsobila. S největší pravděpodobností to byla chyba v technice pilotáže při přistávacím manévru. S určitostí to ale budeme moci říct až po výslechu obou členů posádky," uvedl Bejdák. Odhadovaná výška, ze které vrtulník spadl, byla podle něj deset až 15 metrů.

Podle Bejdáka šlo o takzvaný kondiční let. Takové lety jsou určeny pilotům, kteří delší čas nelétali, díky nim si mohou oživit schopnosti řízení. Spolu s pilotem seděl v kabině instruktor. "Ten při letu ale neplnil funkci instruktora. Instruktor funguje v případě, že je to výcvikový let nebo přezkušovací let, tohle byl kondiční let, který si pilot dělal sám pro sebe. A na palubu si z nějakého důvodu vzal toho instruktora," uvedl Bejdák. Vzhledem k tomu, že nešlo o výcvik, vrtulník podle Bejdáka neměl namontováno řízení i na straně druhého člena posádky. "Pokud by tam bylo, mohl by ten druhý člen posádky do řízení třeba vstoupit, takhle to ale nešlo," uvedl Bejdák.

Soukromý lehký vrtulník se poblíž brněnského letiště zřítil ve čtvrtek dopoledne, dva muži se podle záchranné služby středně těžce zranili, oba skončili v nemocnici. Pád vyšetřuje policie spolu s leteckou inspekcí.