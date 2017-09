Olomoucký vrchní soud 27. září potvrdil pravomocně rozsudek brněnského krajského soudu nad Martou Kurkovou (vlevo) a Jiřím Dirdou (vzadu druhý zprava), kteří půjdou na osm let do vězení za organizaci prostituce nezletilých dívek, které byly na útěku z výchovných ústavů.

Olomoucký vrchní soud 27. září potvrdil pravomocně rozsudek brněnského krajského soudu nad Martou Kurkovou (vlevo) a Jiřím Dirdou (vzadu druhý zprava), kteří půjdou na osm let do vězení za organizaci prostituce nezletilých dívek, které byly na útěku z výchovných ústavů. ČTK/Galgonek Vladislav

Olomouc - Za organizaci prostituce nezletilých dívek, které byly na útěku z výchovných ústavů, půjdou Marta Kurková a Jiří Dirda na osm let vězení. Rozsudek brněnského krajského soudu, proti němuž se dvojice odvolala, dnes pravomocně potvrdil olomoucký vrchní soud. Dvojice vinu i dnes před odvolacím soudem popřela. Do vězení s ostrahou půjdou za zločin s obchodování s lidmi, za ohrožování výchovy dítěte a Kurková navíc za zločin výroby dětské pornografie.

"Obžalovaným byl ukládán trest úhrnný za spáchání více trestných činů. Ohroženi byli sazbou od pěti do 12 let. Trestné činnosti se dopouštěli vůči více osobám, k trestné činnosti poškozené vozili na území jiného státu a z trestné činnosti obžalovaní kořistili. Nelze v žádném případě považovat uvedený trest za nepřiměřený," uvedl soudce Petr Andres. Poukázal také na to, že oba obžalovaní mají již za sebou trestní minulost.

Třiačtyřicetiletá Kurková podle obžaloby nabídla třem nezletilým dívkám loni na jaře bydlení a stravu v pronajatém domě Brně, v němž bydlela s o devět let mladším Dirdou. Dívky pak za to musely různým mužům poskytovat sexuální služby. Své výdělky odevzdávaly. Podle obžaloby je dvojice vozila kvůli prostituci i do Vídně. Jednu z nich, sedmnáctiletou, podle spisu žena nafotila nahou a fotky vystavila na erotických stránkách, aby přilákala více klientů.

Dvojice odmítla, že by se čehokoliv dopustila. Podle obžalované ji dívky samy požádaly, zda by u ní mohly na nějakou dobu zůstat, za to jí prý nabídly příspěvek na bydlení. Sami jim prý zákazníky nezprostředkovávali. Odmítli i to, že znali jejich věk i to, že jsou na útěku. Podle obhájce dívky s prostitucí měly zkušenost již dříve a provozovaly ji i v době výslechu u hlavního líčení. "S největší pravděpodobností rovnající se jistotě ji budou provozovat i teď," uvedl obhájce Petr Vavřík.

Podle obhajoby jsou navíc tresty nepřiměřené, označil je za decimující. "Prostituci provozovaly dívky samy. My jsme nebyli ti, kdo je zlákal, dělaly to ony. Peníze jsme dostali pouze za ubytování," hájil se Dirda. Dodal, že raději vezme celou vinu na sebe, než aby za to pykala jeho žena. Obhájce poukázal také na to, že není v jejich případě dohledán znak zlákání dítěte. "Kterákoliv z dívek mohla odejít, nebyly tam drženy," doplnil obhájce. Podle soudu je ale za zlákání možné považovat i sliby ohledně poskytnutí ubytování.

Policie při vyšetřování případu spolupracovala i s rakouskými kolegy. Dívky byly zadrženy při provozování prostituce přímo ve Vídni.