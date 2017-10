Praha - Za odložení novorozeného dítěte do kontejneru v Mníšku pod Brdy si mladá žena odpyká osm let ve vězení. Pražský vrchní soud jí dnes zmírnil původní desetiletý trest za vraždu. Rozsudek je pravomocný. Lze proti němu podat pouze mimořádný opravný prostředek, a to dovolání k Nejvyššímu soudu.

Případ se stal před dvěma lety. Mladá matka podle obžaloby po porodu děvčátko zabalila do igelitu a odložila do kontejneru, dítě se udusilo. Žena si podle svého tvrzení myslela, že je dítě mrtvé. Narodilo se však živé, a to v sedmém měsíci těhotenství. Matka dva dny před porodem požila potratovou pilulku, kterou si opatřila na internetu.

Ženě hrozilo vězení od 15 do 20 let, případně výjimečný trest. Předseda odvolacího trestního senátu Jiří Lněnička dnešní mimořádné snížení trestu pod tuto hranici zdůvodnil tím, že jde o výjimečný případ. Ženy podle něj obvykle plánují po celé těhotenství, jak s novorozeným dítětem naloží. Obžalovaná ale chtěla přerušit samotné těhotenství a situace, kdy již bylo dítě schopné života ji zaskočila. Pak měla pouze krátký čas na rozmyšlenou, co s ním udělá. "Je zjevné, že nám je obžalované líto," podotkl také Lněnička při zdůvodnění rozsudku.

Odvolací soud se případem zabýval podruhé. Letos v lednu čin překvalifikoval z vraždy na zabití a trest snížil z deseti na šest let vězení. Případ k novému jednání vrátil Nejvyšší soud, který vyhověl dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana podanému v neprospěch matky. Jedna z výtek Nejvyššího soudu byla ta, že nešlo o trestný čin zabití, jelikož žena nejednala v náhlém rozrušení. Soud tak dnes musel ženu potrestat za vraždu.

Žena činu litovala. Dnes své chování označila za nerozvážné a lhostejné. Její obhájce navrhoval, aby byla zproštěna obžaloby. Státní zástupkyně naopak chtěla trest přísnější.

Interrupci může žena v ČR podstoupit do 12. týdne těhotenství, ze zdravotních důvodů i později. Potrat pomocí pilulky, která plod z dělohy vypudí, se v Česku provádí do 49. dne těhotenství, kdy embryo má nanejvýš deset milimetrů. Pilulku může podle zákona podat jen lékař v nemocnici.