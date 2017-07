Ostrava - Krajský soud v Ostravě poslal dnes muže a ženu do vězení na 6,5 roku a šest let za nezákonný obchod s léky na předpis. Přes internet podle obžaloby prodali léčiva, především léky na spaní či hubnutí, za víc než 4,6 milionů korun. U jedné ženy se podle soudu dokonce podíleli na prohloubení její závislosti na lécích a vzniku psychických problémů, které vedly až k pokusu o sebevraždu.

Pavla Černá a Jiří Kusý se u soudu přiznali. Černá se hájila tím, že druhovi jen vypomáhala. Kusý zase tvrdil, že si závažnost svého jednání neuvědomoval. Rozsudek není pravomocný. Černá sice šestiletý trest přijala a vzdala se práva na odvolání, Kusý si ale ponechal lhůtu na rozmyšlenou, stejně jako státní zástupkyně.

Podle obžaloby dvojice s léky na recept obchodovala v letech 2013 až 2016. Podle Černé tento druh přivýdělku vymyslel její druh, když pro ni sháněl léky na hubnutí. Našel si dodavatele, nejprve v Polsku a pak i v Česku. Mezi dodavateli byla i jedna lékařka. Ta je obžalovaná samostatně. Klienty Černá a Kusý podle státního zástupce získávali na diskusních fórech. Léky prodávali lidem z Česka, několika evropských zemí i z USA.

Často se jednalo o osoby, které si na lécích vypěstovaly závislost a jejich lékaři jim už je nechtěli předepisovat. Černá obchody přiznala, ze získaných peněz si podle ní pořídili byt a auto. "Netušila jsem, že to je na stejné úrovni jako obchod s tvrdými drogami," řekla. Uvedla také, že druhovi jen vypomáhala. "Partner nakupoval léky a vyřizoval komunikaci se zákazníky," řekla.

Kusý její verzi potvrdil. "To, co je v obžalobě, to je pravda. Veškerou činnost jsem dělal sám. Družka mi jen občas pomáhala," řekl. I on tvrdí, že si nebyl vědom závažnosti svého jednání. "Léky se takto na internetu prodávají ve velkém už řadu let. Nikdo s tím nic nedělal," hájil se.

Celkem podle rozsudku prodali téměř 237.000 tablet léků. Utržili za ně 4,6 milionu korun. Zisk soud odhadl na více než milion korun. Jde o čísla, která soud považuje za jednoznačně prokázaná. Soudce ale uvedl, že množství prodaných léčiv mohlo být mnohem větší.

Podle obžaloby se pár věnoval i nelegálnímu dovozu a prodeji nekolkovaných cigaret. Podle státního zástupce šlo nejméně o 200 kartonů. Z jejich prodeje obžalovaní neuhradili spotřební daň, čímž státu způsobili škodu kolem 90.000 korun.