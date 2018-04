Praha - Lidovci představili dalších pět kandidátů pro podzimní volby do Senátu. Patří k nim bývalý náměstek ministrů školství Jaroslav Fidrmuc na Prostějovsku, brněnský kadeřník Jan Špilar nebo někdejší břeclavský místostarosta Richard Zemánek. Jejich nominaci dnes schválil Celostátní výbor KDU-ČSL.

Strana se chce podle svého předsedy Pavla Bělobrádka, který také kandiduje do Senátu na Náchodsku, stát nejsilnější frakcí v horní komoře. Bělobrádek to zdůvodnil tím, že Senát je pojistkou ústavnosti a demokracie a měl by být schopen bránit nebezpečným nápadům sněmovní většiny ANO, SPD a KSČM. Bělobrádek mezi ně zařadil příliš snadné podmínky referenda nebo přímou volbu starostů a hejtmanů.

Bělobrádek nevyloučil možnost podpory některého ze tří neúspěšných prezidentských kandidátů při jejich snaze dostat se do Senátu. "Ta míra shody je různorodá, uvidíme, jak to dopadne," uvedl. Ve hře je i možnost minimálně v pražských obvodech postavit vlastního kandidáta. Jedním z nich by mohl být Hayato Okamura, bratr předsedy SPD Tomia Okamury, připustil.

Nejpočetnější zastoupení má nyní v Senátu ČSSD, která bude obhajovat vítězství ve 13 z 27 senátních obvodů, kde se bude volit. Pokud by všechna křesla obhájila a měla znovu 25 senátorů, KDU-ČSL by potřebovala přidat deset senátorů ke stávajícím 16, z nichž tři mandát obhajují. ODS obhajuje čtyři výhry, Starostové tři a KSČM, Piráti, Zelení a Strana práv občanů po jednom vítězství. Hnutí ANO, které vyhrálo sněmovní volby, by mohlo svou pozici v Senátu jen posílit, podobně jako hnutí SPD, které nyní zastoupení v horní komoře nemá.

Bývalý ředitel prostějovského gymnázia Fidrmuc byl náměstkem ministrů školství v období minulé koaliční vlády. Nyní působí jako vedoucí oddělení v Národním ústavu pro vzdělávání. Špilar působí v kadeřnickém studiu Střihoruký Edward, sloužil i jako katedrální jáhen. Chtěl by být mimo jiné hlasem žen v Senátu a přispět k jeho estetice.

Zemánek by chtěl navázat mimo jiné na podporu zemědělců, o kterou se zasazoval zesnulý břeclavský senátor Jan Hajda (ČSSD). Na Benešovsku bude kandidovat stavební technik Jan Borgula, na Třebíčsku vedoucí střediska pro odběr krve Marie Dudíková.

Senátorské křeslo budou za lidovce obhajovat zlínský hejtman Jiří Čunek, uherskobrodský starosta Patrik Kunčar a šumperský starosta Zdeněk Brož. Na Chrudimsku bude kandidovat bývalý ministr kultury Daniel Herman.

