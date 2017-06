Praha - Novela zákona o ochraně ovzduší, která od ledna umožnila úředníkům kontrolovat kotle přímo v domech, zatím žádné pokuty nepřinesla. Příliš nevzrostl ani celkový počet kontrol. Upozornění na spalování nevhodných látek přichází na radnice většinou od sousedů. Úředníci připouštějí, že mnoho oznámení je neopodstatněných a lidé si jejich prostřednictvím často pouze vyřizují spory, zjistila ČTK.

Fyzická kontrola je až krajním řešením a jen v odůvodněných případech. Tím jsou opakované stížnosti na kouř z komína doložené fotografiemi nebo videem. Lidem, kteří pracovníky kontroly domů nepustí, hrozí postih až 50.000 korun, stejně jako za topení nevhodným materiálem.

Například jihlavský magistrát zahájil osm kontrol, žádnou pokutu ale nedal. Třebíčští úředníci prověřovali kotle pětkrát, jednou nařídili majiteli, aby odstranil technický problém u kouřovodu. První tři kontroly kotlů mají po zaslání podnětů na kontě v Přerově, v Hradci Králové jich bylo pět, v Děčíně jedna. Výrazný nárůst nezaznamenali ani v Pardubicích. "Bylo jich o dvě o tři víc, ročně řešíme do deseti takových případů," uvedla vedoucí oddělení odpadů a ovzduší pardubického magistrátu Monika Löfelmannová. V Brně obdrželi 16 podnětů, žádnou fyzickou kontrolu ale dosud neprovedli.

V Jablonci nad Nisou přijal před týdnem dispečink městské policie hlášení, že v Ještědské ulici vychází z komína jednoho domu štiplavý kouř. Hlídka po kontrole kamen zjistila, že v domě topí plasty. Přítomní obyvatelé ale popřeli, že by do kamen házeli nevhodné topivo. Údajně komunálním odpadem topil muž, který před příjezdem hlídky utekl. Případ převzal magistrát. "Nájemníka se podařilo dohledat a dostalo se mu poučení o tom, co smí v kamnech pálit. Další stížnosti se už pak neobjevily," řekla Fričová.

Radnice kvůli novele zákona nemusí přijímat nové lidi, úředníkům ale přibyla práce s vydáváním stanovisek při stavebním řízení. Ve stotisícovém Hradci Králové se agendou zabývá jeden referent a kontroly dělal hlavně po oznámení občanů. Ve Dvoře Králové případy řeší jeden úředník na půl úvazku, v Náchodě se kontrolami zabývá také jeden úředník a zpravidla je dělá při jiné práci vyžadující terénní šetření.

Možnost kontrolovat spalovací zdroje v domácnostech mají od ledna obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Kontrolu mohou úředníci provést, vznikne-li podezření, že provozovatel porušil zákonnou povinnost, například používá nepovolené palivo. Zákon počítá s podněty obyvatel.

Obecní úřad provozovatele musí nejprve písemně upozornit a dát mu lhůtu k nápravě. Pokud se stížnost do roka opakuje, je kontrolor oprávněn vstoupit do bytu či domu a zkontrolovat dodržování povinností.