New York - Světová tenisová jednička Karolína Plíšková bude na nadcházejícím US Open podávat i pro děti. Za každé její eso na grandslamu v New Yorku přijde prostřednictvím jejího nadačního fondu 200 eur (5200 korun) Klinice dětské hematologie a onkologie v pražské Fakultní nemocnici v Motole.

"Základním předpokladem výhry je kromě absolutní koncentrace také dostatečná motivace. A ta je teď díky tomuto projektu o to větší," uvedla v tiskové zprávě Plíšková, která loni i předloni nastřílela na okruhu WTA nejvíce es.

Partnerem Karolíny Plíškové se pro tuto událost stala společnost Chytrý Honza. Klinice dětské hematologie a onkologie v pražské Fakultní nemocnici v Motole oba věnují 100 eur za každé eso, které si Plíšková na US Open připíše.