Calgary - Brankář Chad Johnson z Calgary, obránce Marc-Edouard Vlasic ze San Jose a útočník Brayden Schenn z Philadelphie rozšířili nominaci hokejistů Kanady na mistrovství světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem. Obhájci triumfu, kteří budou v pátek prvním soupeřem české reprezentace v základní skupině B, mají v kádru aktuálně 22 hráčů.

Třicetiletý Vlasic má na kontě zlato z olympijských her 2014 v Soči a v září se podílel i na vítězství Kanady na Světovém poháru v Torontu. Na šampionát se vydá potřetí, startoval už v letech 2009 a 2012.

V NHL sehrál Vlasic celkem 812 zápasů a připsal si 254 bodů za 53 branek a 201 asistencí. Ve 114 duelech play off zaznamenal tři góly a 26 přihrávek.

O pět let mladší Schenn slavil zisk zlata na předloňském mistrovství světa v Praze. Hrál i na světovém šampionátu v roce 2014 v Bělorusku. V NHL nasbíral ve 433 duelech 248 bodů za 109 gólů a 139 asistencí, ve 24 utkáních play off přidal tři zásahy a 11 přihrávek.

Třicetiletý Johnson reprezentoval na světovém šampionátu v roce 2010 v Kolíně nad Rýnem a Mannheimu. V NHL bývalý hráč New York Rangers, Phoenixu, Bostonu, New York Islanders a Buffala odchytal 137 utkání s průměrem 2,44 obdržené branky na zápas, úspěšností zákroků 91,5 procenta a sedmkrát udržel čisté konto. V play off má na kontě jediný start.

Kouč Jon Cooper má v kádru v současné době tři brankáře, šest obránců a třináct útočníků. Před turnajem se Kanaďané utkají v přípravě 2. května v Ženevě se Švýcarskem. V dalších duelech v základní skupině B je čekají Slovinci, Bělorusové, Francouzi, Švýcaři, Norové a Finové.

Nominace hokejistů Kanady na mistrovství světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem (5.-21. května):

Brankáři: Eric Comrie (Winnipeg/NHL), Chad Johnson (Calgary/NHL), Calvin Pickard (Colorado/NHL),

obránci: Jason Demers, Michael Matheson (oba Florida/NHL), Tyson Barrie (Colorado/NHL), Calvin de Haan (NY Islanders/NHL), Josh Morrissey (Winnipeg/NHL), Marc-Edouard Vlasic (San Jose/NHL),

útočníci: Sean Couturier, Claude Giroux, Travis Konecny, Brayden Schenn, Wayne Simmonds (všichni Philadelphia/NHL), Matt Duchene, Nathan MacKinnon (oba Colorado/NHL), Alex Killorn, Brayden Point (oba Tampa Bay/NHL), Mitch Marner (Toronto/NHL), Ryan O'Reilly (Buffalo/NHL), Mark Scheifele (Winnipeg/NHL), Jeff Skinner (Carolina/NHL).