Liberec - Za dohledu policie pokračuje u Liberce už čtvrtý den technoparty Czarotek Free Party. Akce, která blízké i vzdálené okolí obtěžuje nadměrným hlukem, se koná na soukromých pozemcích nedaleko Krásné Studánky. Policisté odhadují, že je na místě kolem 7000 lidí. I v noci na dnešek se zaměřili na kontrolu řidičů. Odhalili sedm řidičů pod vlivem drog a dva opilé. ČTK o tom dnes informovala krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Desítky řidičů ale využívají možnosti nechat si před odjezdem policisty zkontrolovat hladinu alkoholu.

Policie ráno předala podle Suchánkové do správního řízení na liberecký magistrát řešení přestupku, kterého se organizátoři party dopustili. Hlasitá hudební produkce nejenže už čtyři noci obtěžuje obyvatele regionu, ale organizátoři porušili vyhlášku města o veřejném pořádku i tím, že akci včas neohlásili. Podle vyhlášky by to měli udělat nejpozději deset dní předem, liberecký primátor Tibor Batthyány (býv. ANO) však v neděli ČTK řekl, že ohlášení přišlo e-mailem až na poslední chvíli.

Na místě je podle odhadu policistů zhruba 25 hudebních systémů. "Na akci i nadále působí policisté z antikonfliktního týmu, kteří jsou stále v kontaktu s obsluhami soundsystémů a prostřednictvím cizojazyčných letáků a tlumočníka je upozorňují na porušování vyhlášky města Liberec v souvislosti s rušením nočního klidu i množícími se stížnostmi občanů na hlasitou hudební produkci. Tým policistů také distribuuje letáky všem účastníkům akce o nulové toleranci alkoholu a jiných návykových látek při řízení vozu," dodala Suchánková.

Vážné delikty zatím policisté řešit nemuseli, zkontrolovali už více než 500 osob a 420 osob a přes 310 vozidel. V blízkosti bývalého hraničního přechodu v Hrádku nad Nisou celníci při kontrolách zadrželi 19letého cizince, u kterého objevili drogy. Mladíkovi hrozí až pět let vězení. V neděli skončil v policejní cele také 33letý Němec, kterého zastavila hlídka na cestě z Mníšku do Krásné Studánky v autě bez registračních značek. Muž nadýchal přes dvě promile a byl i pod vlivem drog. "Je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky," dodala policejní mluvčí.