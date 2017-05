Do Ostravy byl 16. května u příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o městě přivezen originál Dražického kodexu. Ten je v majetku Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a uchovává jej Archiv Pražského hradu. Vystaven bude v rámci výstavy Ostrava Nevídaná jen do 21. května. Na snímku ukazuje Lenka Kluková z Archivu Pražského hradu kopii kodexu.

Do Ostravy byl 16. května u příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o městě přivezen originál Dražického kodexu. Ten je v majetku Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a uchovává jej Archiv Pražského hradu. Vystaven bude v rámci výstavy Ostrava Nevídaná jen do 21. května. Na snímku ukazuje Lenka Kluková z Archivu Pražského hradu kopii kodexu. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Za dohledu policistů byl do Ostravy poprvé v historii přivezen originál Dražického kodexu. Uvidí ho návštěvníci výstavy Ostrava nevídaná. Expozice v Ostravském muzeu vznikla při příležitosti letošního 750. výročí první písemné zmínky o městě. Jejím cílem je mimo jiné ukázat i některé unikáty, které si lidé zatím v Ostravě nemohli prohlédnout nebo nejsou běžně vystavovány. Písemnost je pojištěna na 90 milionů korun.

Dražický kodex byl sepsán před rokem 1343 pro biskupa Jana IV. z Dražic. Jeho součástí je také "Vypravování o zlých letech po smrti krále Přemysla Otakara II.", v němž se nachází významná písemná zmínka o Moravské Ostravě. Odkazuje do roku 1279, kdy si 5. ledna přední církevní hodnostáři dojeli pro stvrzení volby pražského biskupa k olomouckému biskupu Brunovi, kterého našli právě ve městě Ostrava.

Kodex na výstavu zapůjčil Archiv Pražského hradu a zájemci si ho mohou prohlédnout jen do neděle. Do pátku bude k vidění od 09:00 do 17:00, v sobotu pak od 09:00 do 13:00 a v neděli od 13:00 do 17:00.

Výstava Ostrava nevídaná už představila například Testament biskupa Bruna s první písemnou zmínkou o Ostravě z roku 1267, který je uložen v Olomouci. Zájemci mohli vidět také Privilegium Karla IV. z roku 1362, kterým panovník povolil ve městě konání výročního trhu, tento dokument je uložen v Archivu města Ostravy.

"Těší mě, že se podařilo na výstavu Ostrava nevídaná zajistit několik originálů vzácných a pro naše město významných písemností. V červnu do Ostravy přivezeme například Petřkovickou venuši," uvedl primátor Tomáš Macura (ANO).

Petřkovická venuše stará přes 23.000 let je jedinou štíhlou Venuší v Evropě a také jedním z nejvýznamnějších archeologických objevů na území severní Moravy a Slezska. Torzo ženy bez hlavy vyřezané z krevele bylo v roce 1953 objeveno při archeologických výzkumech na ostravském vrchu Landek. Představuje mladou ženu, která byla zřejmě v počátečním stadiu těhotenství. Petřkovická venuše, která je běžně uložena v Moravském zemském muzeu v Brně, by měla být v Ostravě od 7. do 11. června.

Za založení města je symbolicky pokládán 29. listopad 1267, kdy olomoucký biskup Bruno vydal svůj testament, ve kterém se poprvé píše o Ostravě. Město letos u příležitosti výročí připravilo celoroční oslavy, jejich součástí jsou různé akce.