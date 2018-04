Za brutální vraždu mladé ženy v Polance nad Odrou na Ostravsku poslal 3. dubna 2018 olomoucký vrchní soud Patrika Konečného (vpravo) do vězení na 20 let. Potvrdil tak rozsudek ostravského krajského soudu, proti kterému se muž odvolal. Vlevo je Konečného právní zástupce.

Za brutální vraždu mladé ženy v Polance nad Odrou na Ostravsku poslal 3. dubna 2018 olomoucký vrchní soud Patrika Konečného (vpravo) do vězení na 20 let. Potvrdil tak rozsudek ostravského krajského soudu, proti kterému se muž odvolal. Vlevo je Konečného právní zástupce. ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Za brutální vraždu mladé ženy v Polance nad Odrou na Ostravsku poslal dnes olomoucký vrchní soud Patrika Konečného do vězení na 20 let. Potvrdil tak rozsudek ostravského krajského soudu, proti kterému se muž odvolal. Dvaadvacetiletý mladík, který byl kamarád oběti, vinu u odvolacího soudu popřel. Přímý důkaz proti němu chyběl, podle soudu však o vině svědčí ucelený řetěz nepřímých důkazů. Ženu její vrah ubil, použil přitom zřejmě kuchyňskou pánev a kladivo.

Podle odvolacího soudu bylo bez důvodných pochybností prokázáno, že čin spáchal obžalovaný. "Usvědčoval jej ucelený řetězec nepřímých důkazů, zejména jeho chování před činem, po činu, krev poškozené na jeho botách, ale i skutečnost, že si obžalovaný sbalil věci poškozené do svého batohu včetně předmětů, kterými ji usmrtil," řekl dnes ČTK mluvčí soudu Stanislav Cik. Mladíkovi hrozilo 15 až 20 let, kvůli brutalitě útoku ale i výjimečný trest. Dvacetiletý trest je podle odvolacího soudu přiměřený, a to i s ohledem na možnost nápravy obžalovaného.

Konečný se policistům po svém zadržení přiznal. Později tuto výpověď zpochybnil. Kriminalisté jej prý bili a nutili k doznání. U soudů se snažil svalit vinu na přítele oběti, tvrdil, že žena se s ním chtěla rozejít. Její partner proto údajně využil toho, že je v zahraničí a někoho si na její vraždu najal. Tuto možnost však už krajský soud vyloučil. Obžalovaný na svou obranu také uváděl, že v době činu spal v obývacím pokoji, a když se probudil, mladou ženu našel mrtvou na schodišti, zpanikařil a utekl.

Obhájce Jaromír Paroubek poukázal dnes na to, že v případu není přímý důkaz. "Podle obžalovaného provedené nepřímé důkazy netvoří ucelený logický řetěz, který by svědčil o jeho vině," uvedl obhájce. Posledního slova dnes využil i obžalovaný. "Je mi líto, že poškozená mezi námi není, ale činu jsem se nedopustil. Chci to dokázat na detektoru lži," řekl.

Tragédie se odehrála loni v březnu. Žena zemřela na schodišti rodinného domu, kde ji našel její přítel po návratu z dovolené v Turecku. Podle znalců vrah vedl útok razantně a s obrovskou intenzitou, žena utrpěla mnoho tříštivých zlomenin. Zranění vznikla za použití nejméně dvou nástrojů, útok pachatel vedl především na hlavu, kde našli znalci 26 ran. Vrah pravděpodobně použil kovovou kuchyňskou pánev a kovovou část kladiva. "Šlo o útok likvidační s cílem poškozenou zabít, a to jakýmkoliv způsobem," stojí ve spisu.

Motivem vraždy byly podle rozsudku peníze. Z domu oběti se ztratily cennosti a hotovost v celkové hodnotě více než 110.000 korun. Mladík, který před vraždou své kamarádce pomáhal na zahradě, měl v době činu finanční problémy a dlužil peníze.