Praha - Jiří Bělohlávek byl dirigent světového věhlasu a s vášní pro české skladatele, napsala k dnešnímu úmrtí německá agentura DPA. O odchodu slavného českého dirigenta informovaly také agentury AP, AFP nebo APA a od nich ji převzaly zpravodajské servery. K úmrtí kondoloval Symfonický orchestr BBC (BBCSO), který Bělohlávek vedl v letech 2006 až 2012. Na jeho práci v orchestru se bude vzpomínat jako na zlaté období, prohlásil Alan Davey z rozhlasové stanice BBC Radio 3.

Šéfdirigent České filharmonie zemřel v noci na dnešek po těžké nemoci, ve věku 71 let.

"Hluboce nás zarmoutila zpráva, že zemřel Jiří Bělohlávek, oceňovaný dirigent a náš velký přítel," uvedl na twitteru Symfonický orchestr BBC. "Upřímnou soustrast jeho rodině," stojí v příspěvku.

Generální manažer orchestru Paul Hughes podle britského listu The Guardian Bělohlávka označil za výjimečného muže. "Poslední koncert Jiřího Bělohlávka s jeho milovaným Symfonickým orchestrem BBC a sborem bylo Dvořákovo mohutné Requiem a příhodnější projev úcty, než jaký té hudbě projevil tento výjimečný muž, si lze jen stěží představit," zavzpomínal Hughes.

"Jeho vztah s BBCSO trval 20 let, mám tolik vzpomínek, ale vyzdvihl bych jeho hrdost, s níž orchestr přivedl na festival Pražské jaro, i oceňovaná vystoupení a nahrávky českých oper a symfonií Martinů," dodal Hughes.

Ke vzpomínkám se připojil také Alan Davey, vedoucí rozhlasové stanice BBC Radio 3, festivalu BBC Proms a orchestrů BBC. "Bělohlávek byl velmi milovaný dirigent a na jeho práci v Symfonickém orchestru BBC se bude vzpomínat jako na zlaté období, kdy orchestr přivedl k novým objevům, zvláště v české hudbě. Okouzloval posluchače vřelým lidstvím, jímž prodchnul hudbu, jíž nám dával. Jsme Jiřímu tolik vděční a v tuto smutnou dobu myslíme na jeho rodinu a přátele," prohlásil Davey.

Nekrology s výčtem Bělohlávkových úspěchů věnovaly také britské servery zaměřené na klasickou hudbu, jako je Gramophone nebo server magazínu BBC Music Magazine.

Agentura DPA vyzdvihla, že Bělohlávek platil ve své vlasti za velikána dirigování a specialistu na díla českých skladatelů od Antonína Dvořáka, přes Bohuslava Martinů po Leoše Janáčka. Agenturní text převzal například švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung. "Hudební kritici vyzdvihovali Bělohlávkovu profesionalitu, jeho zaměření na detail a jeho cit pro barvu zvuku," napsala DPA.

Zprávu rakouské agentury APA k Bělohlávkově úmrtí zase převzal například rakouský Der Standard. "V Londýně se dočkal velkého uznání. Kritici chválili typicky český, hřejivý zvuk," poznamenala APA.

Bělohlávkovo úmrtí považují hudební osobnosti za velkou ztrátu

Úmrtí Bělohlávka považují osobnosti české kultury za velkou ztrátu. Připomínají jeho práci s ČF i zásluhy na propagaci české hudby v zahraničí.

"Měl jsme to štěstí s panem dirigentem pracovat během posledních pěti let. Byl to velice statečný člověk. To, jak dokázal zvládat svoji nemoc, bylo impozantní. Když vystoupil před orchestr, ta byste nepoznali absolutně nic, jeho energie a nasazení byla energie zdravého člověka," řekl ČTK hudebník a moderátor Marek Eben. "Také jsem si na něm považoval, že on jako dirigent byl vždy ohromně vkusný. Nikdy se nedopouštěl něčeho levného. V hudebním vyjádření se vždy podřídil autorovi a nikdy nechtěl, aby dirigent trčel nad autorem. On byl prostě ve službách toho autora a s tím se tak často nesetkáme," dodal.

"S panem dirigentem jsme měli krásné umělecké plány do roku 2020, takže nás to zastihlo nepřipravené. Je to konec jedné veliké éry, na kterou se bude vzpomínat," uvedl umělecký ředitel festivalu Dvořákova Praha Marek Vrabec. Právě Česká filharmonie je rezidenčním orchestrem festivalu.

"Bělohlávkovo úmrtí je velikou ztrátou pro celou českou kulturu, uvedl houslista Pavel Šporcl, který s ním natáčel Čajkovského houslový koncert. "Několikrát jsme spolu hráli a před rokem jsme v Rudolfinu diskutovali o mém nastudování prvního houslového koncertu Martinů," řekl.

"Všichni se shodneme, že Jiří Bělohlávek výrazně přispěl k propagaci české hudby i České republiky," konstatoval ředitel Českého národního symfonického orchestru Jan Hasenöhrl.

Také podle houslisty Jaroslava Svěceného byl Bělohlávek jednou z největších hudebních osobností přelomu 20. a 21. století a českým interpretem se světovou proslulostí.

"Byl to fantastický dirigent s obrovským renomé, jeho neuvěřitelný entuziasmus po jeho příchodu k České filharmonii a energie, s jakou se pouštěl do práce, byla až nakažlivá. Bylo vidět, že ho to obrovsky naplňuje," prohlásil ředitel festivalu Concentus Moraviae David Dittrich. Podle něho Bělohlávek vrátil Českou filharmonii na světové výsluní.