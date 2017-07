Praha - Z trojnásobku měsíčního platu na dvanáctinásobek se zvýší úmrtné pro příbuzné příslušníků bezpečnostních sborů, pokud dnes Senát schválí novelu zákona o služebním poměru. Podle generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Drahoslava Ryby zemřelo ve službě od platnosti zákona, tedy od 1. ledna 2007, celkem sedm jeho kolegů hasičů.

"Je vždy špatné, když někdo zemře u zásahu, ale bohužel naše práce je spojená s rizikem, a proto i to se stává," uvedl na tiskové konferenci s tím, že úmrtí hasiče není záležitost ojedinělá, naposled zemřel při zásahu zemřel pražský hasič letos v únoru. Jednorázové odškodnění pro pozůstalé se zvyšuje pro manžele a děti z 200.000 na 400.000 korun, pro rodiče ze 100.000 na 140.000 korun. Významné je podle Ryby i plánované zvýšení příplatku za riziko, kde se rozpětí zvyšuje z tří až pěti tisíc na šest až deset tisíc korun.

Novela by měla především odstranit vysoký počet přesčasů, které musí policisté sloužit bez nároku na náhradní volno nebo odměnu. Předloha zavádí také náborové příspěvky nebo zkušební dobu.

Novela by měla podle ministerstva vnitra zvýšit atraktivitu služby v bezpečnostních sborech. Kromě policie a hasičů se týká celníků, Vězeňské služby, Generální inspekce bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb. Předloha by měla být účinná od příštího roku.

Náborové příspěvky by se podle návrhu měly pohybovat od 30.000 do 150.000 korun. Příslušníci by je měli dostávat po půl roce. Pokud by sloužili aspoň šest let, nemuseli by je vracet. Příspěvek by měl podle ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) vyrovnat nástupní plat v bezpečnostních sborech, který podle něho není konkurenceschopný na trhu práce.

Vládní předloha obsahuje i další změny. Jde třeba o možnost zrychleného služebního postupu pro středoškolsky vzdělané příslušníky. Měli by dostat stejně jako jejich vysokoškolsky vzdělaní kolegové šanci přihlásit se do výběrového řízení na obsazení volného služebního místa, pro které je stanovena služební hodnost až o dva stupně vyšší.