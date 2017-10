Praha - Obsah nákupních košíků zákazníků v českých e-shopech se za posledních deset let výrazně proměnil. Elektroniku vystřídalo mimo jiné oblečení, drogerie nebo jídlo. Na nákupech mobilů, počítačů a další spotřební elektroniky se přitom Češi naučili nakupovat na internetu. V roce 2009 fungovalo v ČR 8000 e-shopů, loni 36.200. Vyplývá to z analýzy srovnávače cen Heureka.cz, který slaví deset let na trhu.

Elektronika, téměř výhradně, byla tím prvním sortimentem, který začali Češi na internetu nakupovat ve větším množství. Největšími hity před deseti lety byla drobnější elektronika, konkrétně dvd přehrávače, mp3 přehrávače nebo navigace do auta.

Postupem let se nákupní chování Čechů, a s ním i oblíbený sortiment v e-shopech, radikálně rozšířil. "Postupem času přibýval další a další sortiment - od bílé elektroniky nebo sportovních pomůcek až po dnešní trendy, kdy se on-line nakupuje opravdu vše, od nábytku a hraček přes oblečení, jídlo a drogerii," uvedl šéf Heureky Tomáš Braverman.

Nejprodávanější položky se každý rok měnily. V roce 2009 se mezi ně dostala například pila Husquarna či iPad. V roce 2010 byl mezi top produkty kávovar Dolce Gusto a vuvuzela. O rok později se na žebříčku nejpopulárnějších produktů poprvé objevil mobilní telefon značky Samsung a sodastream.

Rok 2012 byl ve znamení počítačových her Battlefield nebo The Sims 2 a herních konzolí Playstation. Po letech vlády a vlivu značky Nokie je tento rok také tím prvním, kdy se v žebříčku nejprodávanějších produktů i mobilů neobjevil už ani jeden.

V roce 2013 se mezi nejprodávanější zboží dostaly například brikety, osb desky nebo elektronické cigarety, které v tomto roce zažívaly svůj boom. "V letech 2013 a 2014 se také začíná pomalu, ale jistě, nakupovat i oblečení. Především jsou to doplňky jako hodinky a drobné šperky, do obliby se dostává také drogerie," dodal Braverman.

Kategorie, které si Češi kupují v e-shopech už běžně, se rozrostly. Loni patřilo elektronice 51 procent tržeb e-shopů, kategorie dům a zahrada tvořila deset procent, oblečení devět procent, kosmetika pět procent, stejně tak hobby zboží a sportovní vybavení. Nejrychleji přitom loni rostl obrat prodejů jídla a nápojů (o 63 procent), oblečení (o 33 pct) a dětského zboží (o 24 pct).

Češi při nákupech v e-shopech utratili během prvního pololetí letošního roku 46,4 miliardy korun, meziročně o 13 procent víc. Ve druhé půlce roku by růst měl zrychlit. Podle nedávného odhadu Asociace pro elektronickou komerci letos tržby internetových obchodů dosáhnou zhruba 115 miliard Kč. Podíl e-commerce na celkovém maloobchodu stoupne na téměř 11 procent.