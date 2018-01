Benátky (Itálie) - Z vitríny na výstavě v benátském Dóžecím paláci byly dnes odcizeny indické šperky - brož a náušnice. Jejich hodnota dosahuje několika milionů eur. Loupež byla podle vyšetřovatelů pečlivě naplánována, záležitost vyšetřuje benátská prokuratura, informují italská média.

Výstava Poklady Mughalů a mahárádžů Italům poprvé představila 270 indických šperků z období od 16. do 20. století a klenotů, které se jimi inspirovaly. Exponáty pocházejí ze sbírky katarského šajcha Hamada bin Abdalláha Sáního, jemuž se za pozoruhodně krátkou dobu podařilo nashromáždit nejdůležitější soukromou kolekci indických historických šperků.

"Bezpochyby máme co do činění s profesionály," řekl agentuře ANSA šéf benátské policie Vito Gagliardi. Zlodějům se podle něj podařilo zpozdit alarm. Na místě byli nejméně dva pachatelé - zatímco jeden hlídal, druhý otevřel vitrínu a vzal z ní brož a náušnice. Když se pak spustil alarm, policie palác uzavřela. Mezitím se však lupičům podařilo utéct. Policie má za to, že lupiči patří k rozsáhlejší skupině.

Hodnota zmizelých šperků vyrobených ze zlata, platiny a diamantů byla sice při proclení stanovena na několik desítek tisíc eur, jejich reálná cena se ale pohybuje v řádu milionů. Nebude je ale snadné prodat na černém trhu, jsou totiž příliš známé. Vyšetřovatelé si spíše myslí, že pachatelé jednotlivé drahé kameny ze šperků vyjmou a prodají zvlášť.