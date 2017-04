Praha - Z české tripartity, kde se setkávají zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů, se stal duopol odborů a sociální demokracie a tento stav škodí podnikatelům. Na tiskové konferenci ve Sněmovně se na tom shodli prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý a předseda sněmovního hospodářského výboru Ivan Pilný (ANO). Kritizovali i pomalé čerpání evropských peněz.

"Když se podíváme na těleso, které nemá oporu v legislativě a jmenuje se tripartita, to je něco jako mobilní operátoři mají duopol. Jsou tam dvě strany: odboráři a sociální demokracie, kteří válcují podnikatele," řekl Pilný. To, co pro ně stát dělá, podle něj není dostatečné. Kritizoval i ministerstvo průmyslu a obchodu. Například ze 120 miliard korun z evropských fondů stihlo zatím vyčerpat jednu miliardu, uvedl. Poukázal i na to, že průměrná doba vyřizování žádostí o dotace je 351 dní. "Tohle ministerstvo se nechová jako ministerstvo, které podporuje podnikatele, a chová se jako úřad," řekl.

Dlouhý se s Pilného kritikou tripartity ztotožnil a poznamenal, že na ní může promluvit jen jako host a má na to dvě minuty. "Přičemž je mi někdy nepochopitelné, proč někteří zástupci dokonce strany zaměstnavatelů si libují, jaký máme dobrý sociální dialog. Já si myslím, že tento sociální dialog není dobrý pro české podnikatele, ani pro ty velké, ani pro ty malé a střední," řekl. Soudí, že tripartita přijímá opatření, která mají často předvolební charakter. Pilný poznamenal, že některé výstupy z tripartity začínají připomínat vidle hozené do ekonomiky.

Dlouhý také kritizoval způsob, jakým česká strana organizuje čerpání evropských peněz. "Musím však říct, že pro nás, pro hospodářskou komoru, je to prostě vláda složená ze tří politických stran. A bylo by dobré, kdyby všechny zúčastněné politické strany převzaly svůj díl politické odpovědnosti," uvedl.

Tripartita, neboli Rada hospodářské a sociální dohody ČR, má za cíl vést sociální dialog mezi vládou, zaměstnavateli a odbory. Cílem jejího jednání má být shoda v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. Letos řešila například platy řidičů v regionální autobusové dopravě, vládní plány ve zdravotnictví, loni se na ní řešilo například zvyšování minimální mzdy.