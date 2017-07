Furth im Wald (Německo) - Modernizace a rozšíření železničního koridoru mezi Prahou a Mnichovem se zásadně urychlí. Český ministr dopravy Dan Ťok a jeho bavorský protějšek Joachim Herrmann dnes na prvním česko-bavorském summitu v bavorském Furth im Waldu podepsali společnou deklaraci o zlepšení přeshraniční železniční infrastruktury, která má za cíl zkrátit do roku 2030 cestu mezi Prahou a Mnichovem pod čtyři hodiny. Informovalo o tom české ministerstvo dopravy. Dokončení koridoru je plánováno na rok 2025.

Spolkový ministr dopravy Alexander Dobrindt a jeho bavorský kolega Herrmann dnes uvedli, že během několika týdnů zařadí německá vláda do spolkového plánu železniční koridor Schwandorf-Furth im Wald-státní hranice do naléhavých potřeb a má pro něj zajištěné financování. Česká strana, která už novou trať projektuje, na tento krok čekala několik let.

Ministři Ťok a Herrmann dnes podepsali prohlášení o rozvoji železniční dopravy do roku 2030. "Velmi se nám povedly dvě věci. Za prvé, že se do naléhavých potřeb dostává trať z Plzně do Mnichova, ale zároveň i velký tunel a trať na Drážďany a Berlín. Díky dopravní diplomacii německá strana pochopila, že jak spojení na Sasko a Berlín, tak i spojení na Mnichov s Bavorskem je velmi důležité a mělo by být zajištěno," uvedl Ťok. Obě strany se teď budou snažit společně zajistit evropské financování.

Němci nechali zpracovat studii celé trasy. Z ní vyšly čtyři varianty řešení s náklady od dvou miliard do 2,5 miliardy eur (52 až 65 miliard Kč), z čehož má být většina prostavěna na německé straně. Náklady na českou část z Plzně přes Domažlice na státní hranici se odhadují na deset miliard korun.

"Domluvili jsme se na společném vybudování trati z Mnichova přes Furth im Wald, Českou Kubici do Prahy, která bude konkurovat automobilům a bude vhodnou alternativou letecké dopravy. V první fázi zkrátíme dobu cesty na čtyři hodiny patnáct minut, konečným cílem je tři a půl až čtyři hodiny cesty," cituje Ťoka jeho úřad v tiskové zprávě. Dnes trvá cesta vlakem z Prahy do Mnichova v průměru kolem pěti hodin.

Nový koridor má kromě turistického ruchu posílit také obchodní výměnu, která stále výrazně roste, protože dnes se převáží náklady do Mnichova po kolejích přes Drážďany a Norimberk.

"Představuji si dvě plně elektrifikované koleje až na hranice, kde by bylo možné do budoucna jezdit přes 200 kilometrů za hodinu," uvedl Ťok.

Podle šéfa Českých drah Pavla Krtka by měl moderní koridor zvýšit konkurenceschopnost železniční osobní i nákladní dopravy. "Můžeme posuzovat podle linky z Prahy do Vídně nebo Berlína. Když je to kolem čtyř hodin, tak je to konkurenceschopné jak vůči letecké dopravě, tak proti automobilům a autobusům," řekl generální ředitel Českých drah ČTK. Díky vyšší kapacitě nákladní dopravy na železnici se podle Krtka uvolní dálnice a silnice mezi Českem a Bavorskem.

Dnešní sliby německých ministrů považuje Krtek za velice podstatné. Zatímco dříve mělo o nový koridor enormní zájem jen Bavorsko, ode dneška to chce celé Německo. "Druhou pozitivní věcí je, že jsou konkrétní rozpočty a plány a nejen vize jako to bývalo před dvěma lety," dodal.