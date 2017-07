Praha - Z Prahy dnes vyrazil první přímý nákladní vlak do Číny. V budoucnu by měl pravidelně spojovat českou metropoli s městem I-wu ve východočínské provincii Če-ťiang. Ve vlaku je zboží zhruba za pět milionů dolarů. Kontejnery obsahují český křišťál, automobilové součástky, pivo a další tradiční výrobky z České republiky i dalších evropských zemí. Uvedli to dnes organizátoři vlaku pod názvem YXE CR Express.

Vlak složený ze 40 vagonů pojme podle generálního ředitele přepravní firmy Metrans Petera Kisse celkem 80 čtyřicetistopých kontejnerů. Cestu přes Polsko, Bělorusko, Rusko a Kazachstán urazí, i s dvěma překládkami kvůli jinému rozchodu kolejí v Rusku, za 16 dní.

"Tento nákladní vlakový spoj do Číny je obchodním produktem operátora kombinované dopravy Metrans. Naše dceřiná společnost ČD Cargo pro tohoto zákazníka zajistí dopravu z Uhříněvsi po tratích v ČR a poskytne mu také vhodné železniční vozy na přepravu kontejnerů," uvedl ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo Michal Roh.

Podobné přímé železniční spoje do Číny jezdí z Evropy od roku 2013 a celkem jich bylo vypraveno přes 200. Směrem do Evropy jezdí každý týden a opačným směrem každých 14 dní.

Vlaky jezdí například z Hamburku nebo Madridu. Letos v dubnu vyjel první vlak také z Londýna. Britská metropole byla patnáctým evropským městem, které se připojilo k tzv. nové Hedvábné stezce. Má za cíl posílení obchodních vztahů této asijské země s Evropou. Železniční doprava zkracuje přepravu zboží mezi Evropou a Čínou proti lodní zhruba o polovinu.