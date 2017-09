Pardubice - V Pardubicích irská letecká společnost Ryanair zahájila provoz linky do Londýna. Mezi krajským městem a letištěm Stansted bude létat každé úterý, čtvrtek a sobotu. Nízkonákladový přepravce lety zajišťuje letadlem Boeing 737-800 se 189 místy na palubě. Spoj z Londýna byl naplněný ze 60 procent, do Londýna odlétalo letadlo plné.

V minulých letech se letiště orientovalo na charterové lety a hlavně na ruskou klientelu, jejich přepravu zajišťoval jediný dopravce. Jenže před dvěma lety Transaero Airlines přesunul linku do Moskvy na pražské letiště. Když zkrachoval, Pardubice přišly také o linku do Petrohradu.

Od letoška se v Pardubicích opět odbavují letadla do Ruska. Linky do Petrohradu znovu létají od letošního března, provozuje je společnost Rossiya, obnoveny jsou i lety do Moskvy. Letišti tak mírně stoupá počet odbavených cestujících, další klientelu si slibuje od letů do Londýna.

"Nám se nyní podařilo tento trend změnit a přivést společnost, která Pardubice propojí se západní Evropou. Londýnské letiště je z hlediska letového provozu jednou z nejvýznamnějších destinací, kterou lze využít jako přestupní místo k letům do celého světa," uvedla ředitelka společnosti East Bohemian Airport (EBA) Hana Šmejkalová.

Spojení s východem se ale letiště nezříká a je možné, že v brzké době přibudou další destinace. "Rusko a země bývalého Sovětského svazu jsou zajímavým trhem. Větší množství destinací znamená nejen větší ekonomickou stabilitu společnosti vlastněné samosprávami, ale i lepší pozici na silně konkurenčním a stále rostoucím leteckém trhu," uvedl předseda představenstva EBA Pavel Svoboda.

Společnost EBA, která letiště provozuje, na sklonku roku dokončí nový terminál za 256 milionů korun, čímž chce zlepšit služby. Zároveň zakládá takzvaný SkyClub. Půjde o sdružení příznivců pardubického letiště, zástupců samospráv a právních subjektů z veřejné i privátní sféry. Mají pomoci s propagací, odbornými konzultacemi nebo i přispět finančně, dodal Svoboda.

Letiště Pardubice je vojenské letiště se statusem veřejného mezinárodního letiště, od roku 1994 využívané i pro civilní provoz. Společnost EBA z jedné třetiny vlastní kraj, ze dvou třetin město Pardubice. Loni letiště přepravilo kolem 30.000 cestujících, což je téměř o polovinu méně než předloni. V roce 2013 vykázalo rekordních 184.000 odbavených cestujících.