Ostrava - Sloní samice Vishesh, která v sobotu porodila v ostravské zoo své třetí mládě, se o samečka stále vzorně stará. Z nezkušené matky se tak proměnila ve starostlivou. Vše je zatím v pořádku, ošetřovatelé přesto pro případ nenadálých problémů zůstávají v zahradě i přes noc. Jinak se ale snaží pro samici vytvořit co nejpřirozenější prostředí, řekla dnes ČTK mluvčí zahrady Šárka Nováková.

"Situace vypadá velice dobře. Samice s mládětem jsou v pořádku. Vishesh je klidná a velmi starostlivá. Můžeme říci, že je zde evidentní posun a změna v jejím chování," uvedla Nováková. Připomněla, že u prvorozeného slůněte v roce 2011 byla samice agresivní a o mládě nechtěla pečovat, o samičku narozenou o tři roky později se sice už starala, ale mládě nedokázalo sát mateřské mléko a uhynulo v necelých dvou letech. "Z nezkušené a trochu zmatené samice se stala opravdu velice klidná, pečlivá a starostlivá matka. To je jedna pozitivní zpráva a druhá samozřejmě to, že sameček několik hodin po porodu začal sát mateřské mléko a stále ho saje v krátkých několikaminutových intervalech. Bylo vidět, že mládě i polyká, takže to mléko přijímá. Navíc je takto v kontaktu s matkou, což je rovněž velmi pozitivní pro vzájemné sžívání," řekla Nováková.

Pavilon pro návštěvníky zůstává uzavřený. Matka i sameček se v něm stále drží u sebe. "Vnitřní prostory nejsou zase tak velké, takže samice je od mláděte maximálně na pár metrů, slůně ji následuje a tak trošku se motá pod nohama, ale je to zejména proto, že se snaží být u struku," podotkla Nováková.

Další slonice Johti se svou dcerou Rashmi jsou zatím od Vishesh a slůněte odděleny bariérou, ve stejném prostoru je s nimi ale nejstarší Suseela. Podle mluvčí obě samice byly v kontaktu i před porodem a zoo tedy nechtěla nic měnit. "Chtěli jsme, aby se co nejméně měnily zvyklosti a zaběhaný režim," vysvětlila Nováková. Ani ošetřovatelé do odchovu žádným způsobem nezasahují. Podle mluvčí tak zoo zatím nezná například ani míry samečka. "Samice je chována v takzvaném chráněném kontaktu, to znamená, že mezi ošetřovatelem a zvířetem je vždy nějaká bezpečnostní bariéra. Pokud navíc odchov probíhá bez problémů, tak není důvod do něj nějak zasahovat," uvedla mluvčí.

Mládě přišlo na svět po zhruba osmihodinovém porodu okolo sobotních 11:00. Samice byla březí 662 dnů a porod byl bez komplikací, mládě se záhy postavilo na nohy.