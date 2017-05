Praha - Pracovníci specializované firmy dnes po deváté hodině dopoledne sundali z věže orloje Staroměstské radnice měděnou desku kalendária. Do pátečního dopoledne bude na jejím místě dřevěná deska, kterou poté doplní fototapeta. V příštím roce vznikne nová deska, vytvořená podle originálu z 19. století. Na věž by se měla vrátit v létě 2018. S dokončením rekonstrukce se počítá v září. Od příštího čtvrtka do konce roku bude věž uzavřena pro návštěvníky.

"Kalendárium je viditelně ve špatném stavu. V rekonstrukcích, které probíhaly v letech 1994 a 2005, na něj nedošlo, takže je už s ním opravdu potřeba něco dělat," řekl radní pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL). Současná deska je na orloji bez jakýchkoliv renovací od roku 1946.

"Kalendárium je časově nejnáročnější, proto ho demontujeme už teď," uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman a doplnil, že zbytek orloje se bude rozebírat až začátkem příštího roku. Současné kalendárium se už na svoje místo nevrátí, místo něj vznikne nové. "Ostatně už toto je kopií, navíc historicky nepůvodní," doplnil mluvčí. Nová deska se bude malovat podle historického originálu, který je uložen v Muzeu hlavního města Prahy. Původní desku z roku 1865 maloval Josef Mánes, v roce 1880 byla nahrazena kopií od J. K. Lišky a po válce další kopií od restaurátora Bohumíra Číry.

V průběhu prací, které začaly kolem 07:00, orloj neběžel a znovu spuštěn byl až po jejich skončení. V pátek ráno budou pracovníci demontovat také mechanismus věžních hodin. Zvnějšku to bude patrné tím, že z hodin zmizí ručičky. Od 1. června bude věž uzavřena pro turisty. S jejím znovuotevřením se počítá od 1. ledna příštího roku. Loni ji navštívilo přes 860.000 lidí, byla tak jednou z nejnavštěvovanějších pražských památek.

Během celkové rekonstrukce odborníci zrestaurují celý vnější i vnitřní mechanismus slavné pražské atrakce. Cílem je co nejvíce se přiblížit podobě z 19. století. Opraví se také interiéry věže i celé Staroměstské radnice. Opravy by měly vyjít na zhruba 50 milionů korun.