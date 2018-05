Praha - Hektické dny prožívá hokejový brankář Dominik Hrachovina. Nejdříve mu s finským klubem Tappara Tampere nevyšel útok na třetí titul za sebou a následně se dočkal nominace na mistrovství světa v Dánsku. Navíc se po osmi sezonách rozloučil s Finskem, odkud přestoupil do týmu KHL Barys Astana.

"Člověk vždycky doufá. Byla olympijská sezona, takže před hrami nebylo tolik možností, kdy by někoho mohli zkoušet. Nijak jsem nepočítal s tím, že tady budu stát," řekl novinářům Hrachovina. "V neděli to vyšlo najevo a musel jsem se rychle sbalit a všechno ve Finsku zařídit tak, abych mohl odletět," dodal brněnský rodák.

Na pozici třetího brankáře nahradil Dominika Furcha, i když na kontě nemá ani jeden reprezentační start. S účastí neváhal. "Sezona byla těžká, měli jsme víc než 70 zápasů, byl jsem obouchaný, unavený, ale nebyl jsem v pozici, abych si říkal, že nikam nejedu. Byl jsem za to rád jak dítě na Vánoce," prozradil Hrachovina.

Třiadvacetiletý brankář bude krýt záda Pavlu Francouzovi a Davidu Rittichovi. "Vždycky se rád něco naučím. Není náhoda, že Rittich chytá v NHL a Francouz je jedničkou v nároďáku. Jsem rád, že vedle nich budu moct stát," podotkl Hrachovina.

Při reprezentačním srazu se kolem sebe rozkoukával. "Poznal jsem akorát pana Plekance a pana Gudase. S pár kluky jsem byl na šampionátu jako mladý. Jinak ostatní vůbec neznám," uvedl Hrachovina. Seznamování neprobíhalo snadno. "Bylo pro mě strašně těžké, abych takovým lidem vůbec tykal. Nebyla sranda jim podávat ruku," doplnil.

Hrachovina se do Finska vydal už v 16 letech a odchodu na sever Evropy v žádném případě nelituje. "Na Finsko nedám dopustit, je pro mě jako domov," vysvětlil. S Tapparou v letech 2016 a 2017 ovládl SM-liigu. U prvního triumfu stál jako týmová dvojka, před rokem se na titulu podílel sám. Mistrovský hattrick překazil Tampere ve finále Kärpät Oulu.

Po konci klubové sezony se dohodl na novém angažmá s Astanou. "Dala nejrychlejší nabídku a měla největší zájem, nechtěl jsem čekat. Je to obrovská změna. Obavy tam pochopitelně jsou, je to nové prostředí, nikoho neznám. V Tampere byla velká síť lidí, na které se člověk mohl obrátit, když nebylo něco v pořádku. Bude to nové, ale zároveň stejné, jako když jsem před lety začínal ve Finsku," dodal Hrachovina.