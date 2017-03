Praha - Česká fotbalová reprezentace se dnes sešla v Praze před přípravným zápasem s Litvou a následným utkáním kvalifikace mistrovství světa v San Marinu. Z nominace asi vypadne útočník Patrik Schick, který má po nedělním duelu Sampdorie Janov v italské lize s Juventusem Turín poraněný kotník.

Schick o víkendu přišel na trávník v 53. minutě jako střídající hráč, ale zápas nedohrál a čtvrthodinu před koncem musel ze hřiště. "Před chvílí jsem s Patrikem mluvil a nevypadá to úplně optimisticky. Spíš počítám s tím, že do zápasu nebude," řekl novinářům kouč reprezentace Karel Jarolím.

"Říkal, že ho to bolí. Že to není nic vážného, ale přece jen je to kotník, zřejmě vazy. Počkáme ještě na vyjádření doktora. Podívá se na zprávu z Itálie, na vyšetření, na kterém byl, a uvidíme," dodal Jarolím.

Za Schicka by zřejmě povolal náhradníka tak, aby v nominaci zůstali tři útočníci. "Je to téma. Teď dáme hlavy dohromady a doufám, že snad něco smysluplného vymyslíme. Tak, aby to zapadalo do koncepce," řekl kouč.

Ostatních 22 nominovaných hráčů je podle něj v pořádku. Včetně dodatečně nominovaného Josefa Hušbauera ze Slavie, který měl drobné potíže po sobotním utkání v Liberci. "Jedná se o svalový problém, mám to delší dobu, ale není to vážné. Věřím, že to bude v pohodě," řekl Hušbauer.

Záložník Bořek Dočkal se na zápasy s Litvou a San Marinem už pár dní chystal v Čechách individuálně, neboť o víkendu nehrál v Číně, kam nedávno přestoupil ze Sparty. "Bořek vypadá při chuti, naordinovali jsme mu nějaký program, aby nezahálel. Využili jsme to k tomu, aby na sraz byl v dobrém fyzickém rozpoložení. Věřím, že prokáže své kvality," uvedl Jarolím.

Reprezentaci čekají první letošní zápasy. Odpoledne bude trénovat v Praze na Strahově a v úterý se přesune do dějiště středečního přípravného utkání s Litvou v Ústí nad Labem, kde se představí vůbec poprvé.

Zápas je vyprodaný. "V Mladé Boleslavi se to minule bohužel nesetkalo s velkým ohlasem, tribuny byly poloprázdné. Věřím, že v Ústí bude plno a fanoušci nám vytvoří dobrou atmosféru. Nakonec se můžeme třeba adaptovat na to San Marino," řekl Jarolím v žertu s odkazem na to, že v Ústí je malý stadion podobně jako v San Marinu.

Na půdě San Marina nastoupí český celek v neděli 26. března. Jarolímovi svěřenci po čtyřech zápasech kvalifikace figurují na čtvrtém místě skupiny s dvoubodovou ztrátou na druhé a třetí místo. Na šampionát postoupí přímo jen vítězové skupin, osm nejlepších týmů z druhých míst bude hrát baráž.

"Zápas s Litvou by měl sloužit k tomu, abychom šli do utkání v San Marinu v dobrém rozpoložení. Při vší úctě k San Marinu věřím, že to odehrajeme kvalitně a prosadíme se i střelecky," dodal kouč.

Navrátilec Hušbauer připustil, že už s reprezentací nepočítal Slávistický fotbalista Josef Hušbauer připustil, že už se vnitřně smiřoval s tím, že reprezentace je pro něj uzavřenou kapitolou. O to větší překvapení pro něj bylo, že ho trenér Karel Jarolím v neděli dodatečně povolal k nadcházejícím zápasům s Litvou a v San Marinu. Za reprezentaci může nastoupit poprvé po téměř třech letech. "Věděl jsem, že už taky nejsem nejmladší, že teď tu hraje hodně mladších kluků, kteří jsou velmi kvalitní. Takže jsem si říkal, že je možné, že už se do repre nikdy nepodívám, byl jsem s tím i smířený. Říkal jsem si, že pro mě je důležitější hrát v klubu a udělat tam úspěch," řekl dnes novinářům na srazu týmu Hušbauer. Naposledy nastoupil v národním celku v červnu 2014 proti Rakousku. "Když se podívám zpátky od toho Rakouska, tak se mi pak nějak extra nedařilo. Bylo tam zranění, do toho jsem přestoupil (do Cagliari), nehrál jsem, takže jsem z toho vypadl. Spíš jsem se pak soustředil na klubový úspěch, abych hrál zase v klubu," uvedl sedmadvacetiletý záložník. Pomohl mu přestup ze Sparty do Slavie, kam zamířil v prosinci 2015 a herně ožil. Návrat do reprezentace si vysloužil i díky povedenému sobotnímu výkonu v Liberci, kde dvakrát trefil břevno. "Byl jsem normálně doma a pak mi zavolali, že jsem byl nominovaný. Nečekal jsem to, byl jsem dost překvapený. Dlouho jsem tu nebyl, nějak jsem ani reprezentaci nevnímal. Je to pro mě hezké, že jsem se zase po dvou a půl letech vrátil," uvedl Hušbauer. Spolu s ním je v nominaci další pětice slávistů, kteří figurují v lize o bod na druhém místě za Plzní. "Kluci jsou velmi kvalitní, mladí. Je vidět, že právem hrajeme o titul, že kvalitu máme. Bez Slavie bych tu určitě nebyl. Tým mi pomáhá, kluci kolem mě jsou velmi kvalitní. Mohu se o ně opřít, což je velké plus," prohlásil Hušbauer. Po utkání v Liberci připustil, že má drobné zdravotní potíže. "Jedná se o svalový problém, mám to delší dobu, ale není to nic vážného. Věřím, že to bude v pohodě," řekl Hušbauer. Po reprezentační přestávce ho čeká derby. Ze Sparty je v reprezentaci pouze brankář Tomáš Koubek. "Věřím, že to pro nás nebude komplikace, že ten sraz tady bude kvalitní. Pak budeme mít celý týden před sebou na přípravu na derby. Spíš jde o to, aby se všichni vrátili zdraví," dodal.