Praha - Následující čtyři týdny budou teplotně spíše průměrné. Nejchladnější má být týden od 9. do 15. října. Týdenní průměrné srážkové úhrny budou v intervalu dva až deset milimetrů. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Příští týden se budou maximální denní teploty pohybovat většinou od 16 do 21 stupňů Celsia a minimální noční teploty od deseti do pěti stupňů. "Týden od 9. do 15. října se jeví teplotně slabě podprůměrný s průměrnou týdenní maximální teplotou vzduchu v rámci Česka kolem 12 stupňů Celsia a průměrnou týdenní minimální teplotou kolem tří stupňů Celsia a tedy nejchladnější z celého období," uvedli meteorologové. Ve druhé polovině října se zřejmě oteplí.

Dlouhodobá průměrná teplota od 25. září do 22. října je v ČR 10,1 stupně Celsia. Nejchladnější byl rok 1972, kdy se v tomto období průměr dostal jen na šest stupňů. Naopak v roce 1966 to bylo 13,3 stupně, což je dosud nejvíce. Průměrný srážkový úhrn je 40 milimetrů.