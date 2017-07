Chu-che-chao-tche (Čína) - Trenér českých judistů na Grand Prix v Číně Pavel Petřikov starší musel celý den poslouchat, jak si jeho svěřenec Lukáš Krpálek stěžuje na bolesti zad, únavu a další problémy. Dobře ale věděl, že olympijský vítěz z Ria de Janeiro si potřebuje jen postěžovat, ale že na žíněnce bude předvádět své mistrovské judo, jehož výsledkem byla další zlatá medaile.

"Já z něj měl hlavu jak pátrací balon. Od začátku to bylo, že ho bolí záda nebo noha, ať ho když tak přijdu otočit, kdyby zůstal ležet na žíněnce. Nebo že ho to dneska nebaví, že to bude ostuda, že prohraje hned v prvním kole, jak to pak bude vysvětlovat. Takové ty kecy. Tak jsem mu řekl, ať to nevysvětluje a dá výpověď, a dělal jsem, že ho neslyším," řekl ČTK Petřikov, který na turnaji vedl český tým místo reprezentačního kouče Petra Laciny.

Sám se pohybuje především u nižších vah, ale z vlastní závodnické zkušenosti si vybavil, jak si podobně před závody stěžovali těžší judisté v čele s Vladimírem Kocmanem a Jiřím Sosnou. "Hned se mi to vybavilo, že to s nimi bylo podobné. Nesmíte jim to zas tak věřit," dodal Petřikov, jenž byl přesvědčený, že i přes bolest zad Krpálek turnaj zvládne.

A skutečnost mu dala za pravdu. Rodák z Vysočiny postupně porazil Adila Orazbajeva z Kazachstánu, Kim Sung-mina z Koreje, nasazenou jedničku Rusa Andreje Volkova a v boji o zlato také Dúrenbajara Ulzíbajara z Mongolska.

"Lukáš ukázal mistrovské judo. Dělal jen to, co potřebuje. Šel profesorsky a dělal, co musel. Jen Rus a pak Mongol ho vyprovokovali, když Lukáš spadl na wazari. Pak jsme teprve Lukáše viděli v plné formě, kdy jak blesk předvedl nástup, držení a konec. Tohle dělá mistry světa a olympijské vítěze," zhodnotil Petřikov Krpálkův výkon.

Jinak se na českých reprezentantech hodně projevila únava z přípravy na mistrovství světa a jejich výkony zatím nebyly ideální. Pavel Petřikov mladší a David Klammert vybojovali sedmá místa, nikdo jiný se nedostal přes osmifinále.

"Byl to poslední test před světovým šampionátem. Všichni šli z plné přípravy a ukázalo nám to nedostatky, na kterých musíme pracovat. Spousta našich borců prohrála vlastními chybami," připustil Petřikov starší.

"David Klammert se je bijec, který se pere a má pohyb, ale tady byl od začátku v křeči, nefungovaly mu ruce ani nohy. Petřikov a Jarda Ježek se tu zas vraceli po delší pauze zaviněné zraněním. Do šampionátu je ale ještě dost času to namakat a vylepšit," dodal.

Mladší závodníci podle něj navíc získali cenné zkušenosti. "David Pulkrábek se ve snaze o chvat utočil sám a soupeř ho okontroval. Tam nezafungoval pud sebezáchovy. Jakub Ječmínek zas byl v technice na zemi, kterou má zmáknutou, ale zapomněl na obranu, čehož zkušený soupeř využil. Alespoň Kuba ví, že když soupeře mele, že to automaticky neznamená, že ho nemůže přemoct," řekl.

Také Ivan Petr podle kouče doplatil na nováčkovskou daň. "Bylo jasné, co soupeř udělá, když se mu vyvlékl z ruky, ale Petr na to nedokázal zareagovat," dodal Petřikov starší.