České Budějovice - Kvůli horkému a suchému počasí odpouští Povodí Vltavy z nádrže Lipno minimální množství šest metrů krychlových za vteřinu. Problém mají vodáci, kteří sjíždí řeku Vltavu na raftech. ČTK to dnes řekli zástupci Povodí Vltavy a vodáckých půjčoven.

Z Lipna nyní vodohospodáři vypouštějí šest metrů krychlových za vteřinu, přítok je tři metry krychlové. "Hladina klesá. Ze všech vodních děl v jižních Čechách vypouštíme minimální odtoky, které nám nařizují manipulační řády. I přesto jsou přítoky do nádrží nižší než odtok, proto hladiny v nádrži postupně klesají. U římovské přehrady to máme asi 50:50, tam hladina vykazuje setrvalý stav," řekl ČTK dispečer Povodí Vltavy Petr Hovorka.

Na řekách, kde vodní díla nejsou, odtok neregulovaně klesá, protože je sucho a přítoky všude klesají, tím pádem i hlavní toky. "Průtok šest kubíků je minimální odtok z Lipna, vodákům umožňuje řeku splouvat. Standardní režim na Lipně je deset, 15, 20 kubíků, to je pro vodáky zajímavější. Na šestce je to reálné sjíždět, ale není to ideální," řekl Hovorka.

Podle majitelů půjčoven je v úseku Vltavy Vyšší Brod - Boršov nad Vltavou, jejž vodáci sjíždějí nejčastěji, vody o něco méně. Na Vltavě ve Vyšším Brodě je podle informací Českého hydrometeorologického ústavu stav 65 centimetrů. Na zájem o vodácké dovolené to ale nemá vliv. "Odtok z Lipna šest kubíků je minimum, potom trpí rafty, řeka na rafty není, ale je to móda, všichni na nich chtějí jezdit. Zájem je pořád vysoký, protože vodáctví je oblíbená činnost Čechů, máme to v krvi," řekla ČTK majitelka půjčovny Votus Jana Bláhová.

Dnes je podle ní situace na Vltavě dobrá, protože 21. června pršelo, přišly bouřky, což přineslo více vody. "Horní tok Vltavy se splouvá normálně, doufejme,že to vydrží. Jsem optimista, protože to sleduji 40 let, a první dva týdny v červenci prší. Ale jsme v moci přírody," řekla Bláhová.