Vostočnyj - Z ruského kosmodromu Vostočnyj dnes ráno odstartovala raketa Sojuz 2.1a, která se původně měla vydat do vesmíru loni v prosinci. S odkazem na ruskou kosmickou agenturu Roskosmos o tom informovala agentura TASS. Třetí let z nově dostaveného kosmodromu na Dalném východě byl s napětím očekáván poté, co Rusko ztratilo loni v listopadu družici Meteor-M. Ta se podle některých zdrojů po svém vypuštění na oběžnou dráhu zřítila do Atlantiku.

Raketa Sojuz 2.1a má do vesmíru vynést mimo jiné 11 satelitů Kanopus-V 3 a 4, jež budou sledovat mimořádné události. Družice budou navedeny na oběžnou dráhu o výšce 510 kilometrů nad Zemí, uvádí agentura Interfax.

Původně se třetí let z nového kosmodromu měl uskutečnit na konci loňského prosince. Roskosmos však po druhém startu z Vostočného ztratil družici Meteor-M, kterou měla v listopadu do vesmíru vynést nosná raketa Sojuz-2.1b, a třetí start proto odložil. Příčinou neúspěchu se podle předběžných zjištění mohla stát lidská chyba při programování letu.

Vostočnyj, jehož vybudování stálo několik stovek miliard rublů (více než sto miliard korun), je první ruský národní civilní kosmodrom, který má Moskvě zajistit nezávislý přístup do vesmíru. Rusko doposud využívalo kosmodrom Bajkonu, ten se však po rozpadu někdejšího Sovětského svazu ocitl v zahraničí; nachází se totiž na území středoasijského Kazachstánu.