Praha - Trenér české fotbalové reprezentace Karel Jarolím musel udělat výrazné změny v nominaci na přípravný turnaj v Číně. Ze zdravotních důvodů mu budou chybět nejlepší střelec druhé anglické ligy útočník Matěj Vydra z Derby, záložník Jakub Jankto z Udine a dvojice slávistů, kanonýr Milan Škoda a středopolař Josef Hušbauer.

Kádr naopak doplnilo dalších šest jmen včetně dvou nováčků z Jablonce, záložníků Lukáše Masopusta a Michala Trávníka. Dodatečně povoláni byli i slávistický útočník Stanislav Tecl a jeho spoluhráč z obrany Jakub Jugas, další bek Michael Lüftner z FC Kodaň a také univerzál Martin Frýdek z pražské Sparty. V kádru je aktuálně 21 hráčů.

Vydru nepustí do Číny svalové zranění. "Kvůli zdravotním problémům jsme ho nemohli pozvat ani v závěru loňského podzimu. Letos má skvělou formu a chtěli jsme jej v reprezentaci mít na očích. Ale šance se zase otevírá pro jiné hráče," uvedl v tiskové zprávě Jarolím.

"Jankto už svoji pozici v národním týmu opakovaně potvrdil, jeho absence je samozřejmě ztráta. Fotbal ale podobné situace přináší, máme připraveny alternativy. Věřím, že už další komplikace nenastanou," dodal.

Po srazu v Praze musel Jarolím vyřadit i slávisty Škodu s Hušbauerem, kteří už do sobotního ligového derby na Spartě (3:3) nešli úplně zdraví. "Oni přišli na sraz, ještě jsme to nějak řešili osobně. Bohužel jejich stav je takový, že by bylo zbytečné, aby s námi jeli. Už v nemocnici absolvovali vyšetření. Tu informaci jsem měl už po sobotním derby, takže už jsem o tom začal trošku přemýšlet. Už jsem si nějaká jména do hlavy dal," řekl novinářům Jarolím.

Mimo jiné dodatečně povolal dva bývalé reprezentanty do 21 let Masopusta a Trávníka, kteří mají na jaře velkou formu a vyhráli s Jabloncem všech pět ligových zápasů při skóre 13:1. Masopust k tomu přispěl třemi brankami a dvěma asistencemi, Trávník nahrál na dva góly.

"Jablonec na jaře vyhrál všech šest soutěžních zápasů, vidím na nich, že hrají dobře. Je to v podstatě návaznost na jednadvacítku, s kterou mají oba zkušenosti. Je to celkem logický krok. Masopust se dokázal prosadit i gólově, Trávník nám zapadá i kvůli absenci Hušbauera," uvedl Jarolím.

Při absenci útočníků Škody s Vydrou dodatečně nominoval slávistu Tecla, který za reprezentační A-tým zatím odehrál v letech 2013 a 2014 ve dvou zápasech jen 46 minut. "Standa prokazoval dobrou formu na podzim v Jablonci, na základně toho si jej stáhla Slavia. Sice je v roli čekatele, ale je to kluk, který si toho bude vážit a který ukáže, že si reprezentaci zaslouží," prohlásil Jarolím.

Jugas už do reprezentace nahlédl v minulém roce, ale start si nepřipsal. Lüftner nastoupil za národní celek jen jednou a Frýdek pětkrát.

Reprezentanti se v poledne sešli v hotelu NH Praha. Do dějiště turnaje čtyř zemí Nan-ningu odletí v úterý po obědě a v pátek je čeká úvodní duel s Uruguayí. "Obě tréninkové jednotky - dnes odpoledne i zítra dopoledne - absolvujeme tady na menším hřišti. A pak už v Číně na normálním hřišti," uvedl Jarolím.