New York - Z českého souboje o finále tenisového US Open vyšly vítězně Lucie Hradecká s Kateřinou Siniakovou, které zdolaly Lucii Šafářovou a Barboru Strýcovou 6:2, 7:5. Poslední překážkou vítězného páru na cestě k prvnímu společnému grandslamovému titulu budou nasazené dvojky Martina Hingisová a Chan Yung-jan. Vítězem mužské čtyřhry se stal nizozemsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer, Horia Tecau, který za necelou hodinu a půl porazil Španěly Feliciana Lópeze a Marca Lópeze 6:4, 6:3.

Turnajové sedmičky Hradecká se Siniakovou získaly od stavu 2:2 čtyři gamy v řadě a tím i první set. Ve druhé sadě prohrávaly už 1:4, dokázaly však vyrovnat a v klíčové 11. hře proměnily třetí brejkbol. Následně dopodávaly zápas do vítězného konce, když po více než hodině a půl proměnily hned první mečbol.

Triumf ve čtyřhře získala z českých hráček na US Open naposledy loni aktuální deblová světová jednička Šafářová s nyní zraněnou Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Z titulu se v New Yorku už radovala i Hradecká, v páru s Andreou Hlaváčkovou uspěly v roce 2013.

Dvaatřicetiletá Hradecká, jež má na kontě i titul z French Open či stříbro a bronz z olympijských her, hraje s o 11 let mladší Siniakovou teprve od začátku letošního roku. Na okruhu WTA postoupily do finále už popáté, avšak všechna čtyři předchozí utkání o titul prohrály. Dvakrát u toho byla Chan Yung-jan, v březnu v Indian Wells i spolu s Hingisovou.

Vítězem mužské čtyřhry se stal nizozemsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer, Horia Tecau, který za necelou hodinu a půl porazil Španěly Feliciana Lópeze a Marca Lópeze 6:4, 6:3. Dvanáctí nasazení hráči slaví druhý grandslamový titul, poprvé se radovali předloni ve Wimbledonu.

Rojer s Tecauem sice za stavu 3:3 v prvním setu ztratili servis jako první, ale následně díky dvěma brejkům za sebou sadu získali. Ve druhém setu už při podání nezaváhali, jediný brejk ve čtvrté hře jim pak stačil k triumfu v celém turnaji.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Muži:

Čtyřhra - finále:

Rojer, Tecau (12-Niz./Rum.) - F. López, M. López (11-Šp.) 6:4, 6:3.

Ženy:

Čtyřhra - semifinále:

Hradecká, Siniaková (7-ČR) - Strýcová, Šafářová (3-ČR) 6:2, 7:5, Chan Yung-Jan, Hingisová (2-Tchaj-wan/Švýc.) - Mirzaová, Šuaj Pcheng (4-Indie/Čína) 6:4, 6:4.

Smíšená čtyřhra - semifinále:

Chan Hao-Ching, Venus (3-Tchaj-wan/N. Zél.) - Rodionovová, Marach (Austr./Rak.) 6:1, 7:6 (8:6).