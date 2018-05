Praha - Z nominace české fotbalové reprezentace před přípravnými zápasy na soustředění v Rakousku proti Austrálii a Nigérii vypadli kvůli zdravotním problémům útočník Matěj Vydra, záložník Jaromír Zmrhal a praví obránci Theodor Gebre Selassie s Pavlem Kadeřábkem. Trenér Karel Jarolím už místo nich v neděli dodatečně povolal čtyři hráče plus další dva navíc.

"Jarda Zmrhal a Theo mají zraněné koleno, Kadeřábek záda a Vydra tříslo. Věděli jsme, že tam určité problémy byly, protože s kluky jsme byli v kontaktu," řekl novinářům na dnešním srazu týmu v Praze Jarolím, který má aktuálně k dispozici 22 jmen.

"Komplikace to je, protože jsme chtěli, aby mužstvo bylo pohromadě. Žádný jiný sraz před zářijovým prvním ostrým zápasem v Lize národů už totiž nemáme. Nechtěli jsme to obměňovat, ale bohužel nám z toho zase důležití hráči vypadli," dodal Jarolím.

Český kouč už v neděli dodatečně rozšířil původní nominaci o šest jmen. Premiérovou pozvánku dostal olomoucký obránce Václav Jemelka a tým doplnili také další zadák Vladimír Coufal, středopolaři Michal Trávník, Tomáš Hořava a Jan Sýkora a ofenzivní záložník Josef Šural.

Útočník Derby Vydra, který se s 21 góly stal nejlepším střelcem druhé anglické ligy, kvůli zranění vypadl z nominace národního celku v poslední době už poněkolikáté.

"Vydra už ke konci sezony v Anglii problém měl, že ani tolik nenastupoval. Je to vážnější a je to i možná otázka operace. Já s ním osobně mluvil a říkal, že se ani pořádně nevyspí. Takže nic příjemného to není," konstatoval Jarolím. "U Jardy Zmrhala se taky zvažuje, že možná podstoupí operaci. Sice dohrál, ale teď ho to v posledním kole píchlo," dodal český kouč.

Zdravotní problémy měl i další útočník Patrik Schick z AS Řím. "Minulý týden dostal injekci do svalu, ale teď jsem s ním mluvil a nepociťuje nic ani při běhání. Takže věřím, že bude v pořádku," řekl Jarolím.

Reprezentanti se po dnešním srazu budou v Praze připravovat do středy, kdy zamíří do Rakouska. Tam je čekají dva zápasy s týmy, které na rozdíl od nich postoupily na světový šampionát do Ruska. Češi nejprve 1. června nastoupí proti Austrálii a 6. června budou hrát s Nigérií. Půjde o poslední test před podzimním vstupem do Ligy národů, nové soutěže, která do velké míry nahradí přípravné zápasy.

"Soupeři jsou před mistrovstvím světa, možná se nebudou chtít zranit před takovouhle akcí, ale to bychom jen spekulovali. Musíme hledět hlavně na sebe, abychom odehráli obě utkání co nejlépe. Doufám, že se ukážou hlavně naši hráči. I oni musí chtít vybojovat místo v základu," řekl kouč.

"Naposledy jsme byli v březnu v Číně. Tolik prostoru zase nebude, takže se chceme spíš zaměřit na to, abychom nějak sestavu ustálili," doplnil Jarolím.

Zatímco některým hráčům skončila v klubech sezona teprve o víkendu, jiní už mají nějakou dobu volno. "Těm, kteří skončili dříve, jsme rozeslali individuální plán, protože to nebudou lehké zápasy. Musíme na ně být dobře připraveni," dodal Jarolím.