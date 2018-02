Berlín - Z řad německých křesťanských i sociálních demokratů se ozývají kritické hlasy na adresu koaliční smlouvy, na jejímž znění se ve středu dohodly konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové a sociální demokracie (SPD). Zatímco křesťanští demokraté se vymezují především vůči rozdělení postů ve vznikající vládě, těm sociálním vadí spíše programová část dohody a postup jejich šéfa Martina Schulze. Největší spokojenost zatím dává najevo bavorská CSU.

Postoj některých členů CDU shrnul poslanec Christian von Stetten, který televizi ARD řekl, že složení kabinetu je politickou chybou. Narážel tím především na to, že se křesťanští demokraté vzdali klíčového ministerstva financí, které nově připadne sociálním demokratům. Někteří z jeho stranických kolegů byli podle von Stettena přímo vyděšeni, když se dozvěděli, jaké resorty SPD dostane. Vedle financí bude mít také důležitá ministerstva zahraničí a práce a sociálních věcí.

To, že pro řadu spolustraníků je těžké se smířit se ztrátou ministerstva financí, připustila ve středu i šéfka CDU Merkelová, která musela čelit otázkám poslanců. Zároveň vyjádřila přesvědčení, že i tak straně zůstaly důležité resorty. Podle některých médií sociální demokraté získání ministerstva financí formulovali jako nepřekročitelnou podmínku, a tak nakonec neměla Merkelová moc na výběr.

Sociální demokraté jsou sice s rozdělením křesel spokojeni, část z nich má ale problém s dohodnutým programem. "Velké společenskopolitické výzvy počínaje rozdělením na bohaté a chudé až po ekologické problémy nebudou vyřešeny," je přesvědčena zástupkyně levicovější části SPD Hilde Mattheisová. Změna politického stylu je podle ní v nedohlednu, a Mattheisová má proto obavu, že sociální demokraté dále ztratí voličskou přízeň. Nyní se strana pohybuje na rekordně nízké úrovni kolem 18 procent.

Dalším sociálním demokratům zase vadí, že se jejich šéf Martin Schulz rozhodl jít do vznikající vlády, kde by chtěl být ministrem zahraničí, i když předtím výslovně vyloučil, že by vstoupil do kabinetu vedeného Merkelovou. O problému s důvěryhodností Schulze z pohledu řady straníků dnes hovořil například šéf SPD v nejlidnatější spolkové zemi Severním Porýní-Vestfálsku Michael Groschek.

Ještě tvrdší byl dřívější Schulzův osobní přítel Sigmar Gabriel, který je nyní šéfem diplomacie a vicekancléřem dosluhující vlády. Vyjádřil lítost nad tím, jak málo už v SPD platí dané slovo. Byl to právě Gabriel, kdo loni odešel z postu předsedy sociální demokracie a uvolnil místo Schulzovi. Německá média spekulují o tom, že mu tehdy Schulz slíbil, že bude moci zůstat ministrem zahraničí, pokud znovu vznikne velká koalice. To se ale nestane. Gabriel nyní odřekl řadu termínů, které měl plánované jako ministr zahraničí.

Jednoznačně nejspokojenější jsou s koaliční dohodou politici Křesťanskosociální unie (CSU), jejíž předsednictvo ji dnes jednohlasně schválilo. Šéf strany a pravděpodobný příští ministr vnitra Horst Seehofer dal na tiskové konferenci v Mnichově najevo "nejvyšší spokojenost s rozdělením resortů". O jejich obsazení strana rozhodne 5. března.