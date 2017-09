Na lince z Brna do Mnichova od 19. září létají dvě letadla, z nichž jedno bude reklamou na Brno, druhé na Jihomoravský kraj. Jedno nese malé logo Brna a drobný nápis dragon odkazující na brněnského draka, druhé nápis Spirit of South Moravia (duch jižní Moravy). Kraj i město letos podpořily linku každý 600.000 eury (16 milionů korun), za něž je letecký dopravce propaguje různými marketingovými kanály, řekli na tiskové konferenci primátor Petr Vokřál a hejtman Bohumil Šimek (oba ANO).

Brno - Na lince z Brna do Mnichova ode dneška létají dvě letadla, z nichž jedno bude reklamou na Brno, druhé na Jihomoravský kraj. Jedno nese malé logo Brna a drobný nápis dragon odkazující na brněnského draka, druhé nápis Spirit of South Moravia (duch jižní Moravy). Kraj i město letos podpořily linku každý 600.000 eury (16 milionů korun), za něž je letecký dopravce propaguje různými marketingovými kanály, řekli na tiskové konferenci primátor Petr Vokřál a hejtman Bohumil Šimek (oba ANO).

Linka do Mnichova létá z Brna téměř dva roky a zájem o ní se postupně zvyšuje, dopravce bmi regional na ni nasazuje letadla s obsaditelností do 50 míst. Využívá je především obchodní klientela a také lidé z univerzit. "Ohlasy jsou velmi pozitivní," řekl Vokřál. Podle zástupce dopravce Fabrice Bineta patří mezi pravidelné klienty i některé velké firmy, například Siemens či Red Hat.

Jak vysoká bude marketingová podpora ze strany kraje a města příští rok, bude otázkou politického jednání. "Nejprve musíme analyzovat, jak se lince daří, poté vyhodnotíme výši podpory," uvedl Vokřál.

Ze začátku linka létala šestkrát týdně, z Mnichova letadlo přiletělo před polednem a krátce po něm odlétalo. Nyní se létá ve všední dny dvakrát denně, letadlo z Mnichova přiletí ještě ve 21:20 a o 25 minut později letí zpět, v sobotu a v neděli se létá jednou denně. Od 29. října se večerní přílet uspíší na 18:30 a odlet na 19:00. "Věříme, že se nám podaří vyjednat ještě jeden ranní obrat," uvedl Vokřál.

Zmínil také, že do měsíce chce kraj s městem zveřejnit nové destinace, kam se z Brna bude létat. "Mělo by to být od března, kdy začne platit letní letový řád," řekl Vokřál. Díky dalším linkám by mělo Brno získat větší spojení s Evropou i dalšími světadíly přes velká evropská letiště.

V posledních letech byl vývoj na brněnském letišti s výjimkou linky do Mnichova opačný. Aktuálně se létá pouze do Eindhovenu, což bude od listopadu minulost, a do Londýna.