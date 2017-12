Brno - Z Brna budou v příštím roce létat letadla do Milána, Říma, Barcelony, Bruselu a Lvova. Postarat se o to má dceřiná společnost kraje Jihomoravská rozvojová společnost a rumunský dopravce Blue Air, který poskytne jedno letadlo s kapacitou 120 cestujících, sdělil jihomoravským zastupitelům hejtman Bohumil Šimek (ANO). Projekt bude stát v prvním roce asi 120 milionů korun. Brněnské letiště se v posledních měsících potýká s poklesem pravidelných linek. Zástupci kraje i města se dlouhodobě snaží to změnit.

Nové linky by měly z Brna létat od letního letového řádu, tedy zhruba od konce března. Třikrát týdně bude letadlo létat do Milánu a Bruselu, ostatní lety budou zřejmě dvakrát týdně.

Kraj předpokládá, že se zapojí i město a odkoupí polovinu ve firmě Jihomoravská rozvojová společnost. Ta pak založí společný podnik s rumunským dopravcem, který se bude jmenovat Blue Air Moravia Transportation, ve kterém bude mít podle textu návrhu kraj 35 procent a zbytek rumunská firma. Náklady v druhém roce provozu hejtman pro kraj vyčíslil na 40 milionů korun a ve třetím by se projekt měl dostat na nulu.

"Je to pro kraj historická šance, která pomůže dalšímu růstu celého regionu. Ve schváleném rozpočtu na příští rok je připraveno 60 milionů korun, což je výrazně menší částka než investují do rozvoje leteckého spojení jiné regiony," uvedl hejtman Šimek.

Projekt s účastí Jihomoravské rozvojové společnosti a nízkonákladového dopravce Blue Air jako strategického partnera počítá se zvýšením počtu cestujících z brněnského letiště o cca 130.000 cestujících ročně proti současnému stavu. Ze tří oslovených dopravců předložila kompletní nabídku pouze nízkonákladová společnost Blue Air. Se založením společnosti na základě principu soukromého investora již předběžně vyjádřilo souhlas Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise v jiném případě rozvoje leteckých linek z Letiště Brno.

Cena zpátečních letenek se podle Šimka bude pohybovat mezi čtyřmi až šesti tisíci korunami. Rozvíjet se podle něj budou i lety do Splitu a Dubrovníku od června do září, zbývající lety budou celoroční.