New York - Po více než půlstoletí po vydání slavné písně Imagine Johna Lennona bylo vdově po něm a jeho někdejší spolupracovnici Yoko Ono přiznáno spoluautorství této oslavy míru, napsala dnes agentura AFP. K překvapivému oznámení došlo při středeční ceremonii v New Yorku, během níž byl tento hit z roku 1971 vyhlášen "písní století".

Zatímco Yoko Ono a její syn Sean Lennon stoupali na pódium, aby převzali cenu, americké obchodní sdružení National Music Publishers Association ošetřující autorská práva, oznámilo, že Ono bude už napříště uváděna jako spoluautorka písně. Skladbu Imagine při předávání ceny interpretovala rockerka a básnířka Patti Smithová se svou dcerou Jesse.

Organizátoři ceremonie při této příležitosti pustili rozhovor, který Lennon poskytl krátce před svou násilnou smrtí v roce 1980. Přiznává v něm, že při skládání písně se inspiroval knihou své ženy Grapefruit (Grep): "Píseň Imagine by měla být prezentována jako výtvor dvojice Lenonn-Ono. Pokud by se na písni podílel kdokoli jiný než má žena, byl bych ho zmínil."

Status spoluautorky se neodrazí na příjmech ze skladby - Ono je beztak Lennonovou dědičkou - ale mohl by se podepsat na autorských právech. Hudební výtvory jsou ve Spojených státech chráněny autorským právem na 70 let od svého vzniku a přidání Yoko Ono jako spoluautorky by mohlo tuto dobu prodloužit.

Kvůli autorským právům se Ono veřejně rozkmotřila s dalším slavným "broukem", Paulem McCartneym. Beatles obecně svá autorská díla signovali "Lennon-McCartney" a o příjmy se dělili. Po rozpadu kapely se McCartney rozhodl pořadí jmen převrátit u těch písní, na nichž měl podle svého větší autorský podíl. To vyvolalo rozhořčení Yoko Ono.