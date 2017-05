Praha - Ženské vokální kvarteto Yellow Sisters, jehož hudba pro dospělé jde napříč mnoha hudebními žánry, vydává album dětských písní Zvěřinec 2. Jde o pokračování nahrávky Zvěřinec z roku 2012. Čtyřčlenná kapela, která má dohromady devět dětí, desku pokřtí 16. června na festivalu Vyšehraní v Praze a 30. června v Brně. Dále se představí na festivalu v Boskovicích nebo na Colours of Ostrava.

"Připravily jsme desku, která má šestnáct autentických písniček vzniklých během posledního půl roku. Na albu se opět potkáte se spoustou zvířátek, jako je kuna ve střeše nebo s trpaslíky, kteří hledají krystaly v zemi. Je to taková výpravná akce s našimi dětmi, které nám na albu hostovaly," řekla ČTK zpěvačka Bára Vaculíková.

Pokračování projektu Zvěřinec vzniklo na základě úspěchu prvního dílu. "Také se na nás obraceli rodiče, že už mají plné zuby poslouchání starých písniček z pět let starého alba," uvedla Vaculíková.

Nová nahrávka vznikla po "uměleckých prázdninách", kdy polovina kapely odjela na měsíc do Thajska a druhá zůstala v Praze. Zpěvačky a skladatelky se rozešly s tím, že se po návratu sejdou a každá přinese alespoň dvě dětské písničky. "My nepíšeme do not, ale tvoříme intuitivně, takže bylo zapotřebí vše doaranžovat. Ale šlo to překvapivě rychle," řekla Vaculíková.

Kromě ní tvoří sestavu Yellow Sisters Antonia Tereza Nyass, Lucie Hawa Goldin a Lenka Jankovská. "Přes všechny žabomyší spory, které spolu čtyři ženy za dvanáct let mohou mít, jsme nebývale demokratická kapela vyzrálých žen. Fungujeme na bázi vzájemného respektu a komunikace," řekla Vaculíková, která začínala jako vokalistka afro-hip-hopové kapely Forbidden Fruit. Později vytvořila základ repertoáru skupiny Funky Feast a působila v dalších seskupeních, jako Gang-ala-Basta, Levelrise a Létající koberec.

Yellow Sisters letos chystají nový singl a klip své "dospělé tvorby" a už mají složené písničky na novou desku. "Naše primární motivace není dělat hudbu pro děti, naše primární motivace je dělat hudbu a shodou okolností máme děti," podotkla Vaculíková.

Sedmatřicetiletá zpěvačka a skladatelka společně s Lenkou Jankovskou před lety vytvořily projekt Mateřská.com, v němž hudební formou shrnují své pocity a zkušenosti v rolích novopečených matek. Jejich píseň Laktační psychóza proslavená vtipným videem iniciovala vznik alba, které jako první v České republice vzniklo díky veřejné internetové sbírce.

Polovina Yellow Sisters plánuje v projektu Mateřská.com pokračovat. "Loni jsme opět v internetové sbírce vybraly dost peněz a letos snad už vyjde singl. Nabídneme trochu jiná témata, protože děti nám trochu odrostly. Vycházíme z toho, že nová deska Yellow Sisters přímo směřuje na děti, zatímco Mateřská.com je pro matky," dodala Vaculíková.