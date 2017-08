Tokio - Vzhledem k tomu, že Japonsko dělí od Severní Koreje pouze několik set kilometrů, vývoj kurzů měn na světových trzích překvapuje i ty zkušené investory. Sotva pár hodin po tom, co americký prezident Donald Trump varoval Pchjongjang před "ohnivou zlobou, jakou svět neviděl", zamířil kurz japonské měny vzhůru k dolaru i k euru.

Vývoj kurzů měn ale stejně jako v předchozích případech eskalace napětí na Korejském poloostrově ukázal, že status jenu jakožto bezpečné měny převažuje u některých investorů nad rizikem, jež pro Japonsko představuje blízkost k diktátorovi vyzbrojenému jadernou zbraní.

Severní Korea Japonsku hrozí často a některé její testovací rakety dopadly do Japonského moře. Severokorejská státní média nyní uvedla, že vůdce Kim Čong-un nařídil svým ozbrojeným silám vypracovat plán útoku na americkou vojenskou základnu na tichomořském ostrově Guam.

"Jestliže dokážou zasáhnout Guam, tak do Japonska je to jen třetina té vzdálenosti. Nechápu, jakou roli bezpečného přístavu by (Japonsko) hrálo, kdyby byla vypálena skutečná střela," poznamenal analytik Bart Wakabajaši z makléřské společnosti State Street v Tokiu.

Není to poprvé, kdy logika trhů uvádí Wakabajašiho do rozpaků. Když Severní Korea vystřelila 4. července mezikontinentální raketu, japonská měna také zpevnila. A podobná situace nastala i 10. dubna, kdy Spojené státy oznámily, že ke Korejskému poloostrovu posílají letadlovou loď USS Carl Vinson.

I když se to může zdát zvláštní, někteří hráči na trhu upozorňují, že kupovat měnu pomalu rostoucí ekonomiky jako je ta japonská dává v dobách eskalace geopolitického napětí určitou logiku.

V klidných dobách se chuť investorů riskovat zvyšuje, vyhledávají proto měny rozvíjejících se ekonomik, anebo dolar, protože americká ekonomika na rozdíl od Japonska nabízí více riskantnějších a potenciálně ziskovějších investic. Někteří si v takové situaci vypůjčí jeny, protože Japonsko má téměř nulové úroky, a ty pak smění za měny jiných zemí, kde vidí i možnost vyššího zhodnocení.

Když se ale začne mluvit o válce, rizikové investice už tak atraktivní nejsou. Investoři pak spíše vyhledávají relativně stabilní hodnoty, především zlato, ale také měny jako je švýcarský frank a japonský jen. Ti, kteří si vypůjčili japonské jeny, aby je směnili za jiné měny a investovali mimo Japonsko, v takové situaci mohou své sázky rušit. Tím se zvyšuje poptávka po jenech, protože tito investoři musejí půjčky v jenech splatit.

Analytik Takahiro Sekido ze společnosti Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ řekl, že japonský jen je atraktivnější jak proti ostatním asijským měnám, tak proti dolaru. Trhy totiž v současné době příliš nedůvěřují americké politice.

Důvodem k růstu kurzu jenu mohou být i spekulace, že japonské instituce by v neklidných časech mohly začít stahovat své peníze zpět do Japonska. Analytici ale takovému scénáři moc nevěří. Pokud by Severní Korea zasáhla americké území a japonští investoři by měli peníze uloženy v Evropě, nedávalo by valný smysl tyto peníze stahovat zpět, kdyby bylo terčem útoku i Japonsko, myslí si analytik Junosuke Ikeda z makléřské společnosti Nomura Securities.

Investoři sledují, zda obavy z války ovlivní plán americké centrální banky (Fed) pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. Pokud by se Fed rozhodl další zpřísnění měnové politiky odložit, snížila by se atraktivita dolaru jako investice. Od Japonska se žádná změna jeho mimořádně uvolněné měnové politiky neočekává.

Pohled na vývoj úrokových sazeb tak nabízí další příklad, jak napětí ve světě může posílit japonskou měnu, i když je Japonsko tak blízko zdroji napětí. "Snížit cenu japonského jenu bohužel není jednoduché," poznamenal Ikeda.