Washington - Americká vláda možná na počátku příštího týdne vyhlásí nové sankce proti Severní Koreji. Napsal to list The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenovaného činitele Bílého domu. O sankcích, ale i o možném vojenském zásahu, jednala americká Národní bezpečnostní rada (NSC) ve čtvrtek odpoledne po oznámení, že prezident Donald Trump ruší summit s Kim Čong-unem, uvádí deník.

Na KLDR mohou Spojené státy uvalit "desítky" nových sankcí, píše newyorský list bez dalších podrobností. Tvrdými sankcemi, které podpořila i Rada bezpečnosti OSN, se Washington v minulosti snažil zastavit jaderný a raketový program Severokorejců a přimět Kima k jednání.

List The New York Times dnes v komentáři k Trumpovu rozhodnutí napsal, že prezident zaujal k severokorejskému problému "revoluční postoj". Podle listu jde o "hru, zda vyjednávací zručnost a smluvní magie může tváří v tvář Kimovi zajistit to, o co se žádný americký prezident či diplomat netroufl ani pokusit za posledních 65 let, kdy na Korejském poloostrově panuje obtížně dosažené příměří".

Američtí experti podle The New York Times nevěří, že severokorejský diktátor se chce jaderných zbraní úplně zbavit. Podle nich musí Trump dojednat s KLDR dohodu obdobnou jaderné smlouvě s Íránem, která omezuje, ale zcela neblokuje schopnost Teheránu vyrobit jadernou zbraň.

Od smlouvy s Íránem ovšem Trump před několika týdny odstoupil, připomíná deník. "Znamená to, že má teď před sebou hned dvě jaderné krize," poznamenává The New York Times.