Washington - Severní Korea už vyvinula miniaturizovanou jadernou hlavici, kterou může být vyzbrojena balistická raketa. S odvoláním na odhad americké armádní rozvědky to dnes napsal list The Washington Post. Je-li informace pravdivá, překročila by podle listu KLDR kritickou hranici, za níž se stává jadernou mocností. Prezident Donald Trump varoval Pchjongjang před ohnivou odvetou, pokud bude USA dál vyhrožovat.

Tajnou analýzu severokorejských armádních kapacit vyhotovila koncem července americká vojenská rozvědka DIA, napsal washingtonský deník. Podobnou informaci dnes podle agentury AP sdělilo i japonské ministerstvo obrany. Pentagon v červnu odhadl, že Pchjongjang může mít až 60 jaderných bomb. Někteří nezávislí experti ale tvrdí, že jejich počet je ve skutečnosti mnohem menší.

Jaderný program KLDR postupuje mnohem rychleji, než zahraniční odborníci předpovídali, připomněl The Washington Post. S odkazem na americké úředníky uvedl, že pokročilejší je i vývoj mezikontinentálních balistických raket schopných zasáhnout území USA.

Americké rozvědce zatím není známo, zda severokorejský režim už jaderné hlavice úspěšně vyzkoušel, přestože KLDR to už loni oficiálně oznámila, napsal list. Od roku 2006 země uskutečnila pět jaderných testů, poslední z nich loni v září.

Informace o hlavici je výzvou Trumpovi, který prohlašuje, že jaderné vyzbrojování ohrožující Spojené státy severokorejskému režimu nedovolí. Trumpův poradce pro národní bezpečnost Herbert McMaster nedávno televizi MSNBC řekl, že představa Severní Koreje vyzbrojené interkontinentálními raketami s jadernou hlavicí je "z hlediska prezidenta nepřípustná," uvádí The Washington Post.

Trump pohrozil Pchjongjangu ohnivou odvetou

Severní Korea by raději neměla dál Spojeným státům vyhrožovat, pokud ale bude, narazí na ohnivou zlobu, jakou svět neviděl. Na tiskové konferenci v Bedminsteru ve státě New Jersey to prohlásil prezident Trump. Varování do Pchjongjangu adresoval v době, kdy média publikují informace o výrazném pokroku severokorejského režimu při vývoji jaderné a raketové technologie.

KLDR provedla v poslední době několik raketových testů, při nichž vyzkoušela nově vyvinuté mezikontinentální balistické rakety, schopné údajně zasáhnout kontinentální Ameriku. Testování doprovázela ostrá kritika Spojených států a výhrůžky jaderným konfliktem.