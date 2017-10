Washington - Americká internetová společnost Google poprvé našla důkazy o tom, že Rusové se pokusili využít její komunikační platformy k vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Napsal to dnes list The Washington Post. Desetitisíce dolarů prý utratili ruští agenti za inzeráty šířící dezinformace.

Rusové podle washingtonského listu investovali do inzerátů na největší světové platformě pro sdílení videí YouTube, ve vyhledávací službě Google, na inzertní síti DoubleClick a ve službě elektronické pošty Gmail. Zadavatelé inzerátů podle The Washington Post zřejmě nejsou totožní s těmi, kdo ke stejným účelům využívali komunikační síť facebook. To může znamenat, že Rusko se snaží šířit dezinformace v daleko širším měřítku, než se dosud soudilo, píše list.

Firma Google dřív možnost zneužití svých služeb podceňovala, nedávno ale oznámila, že zahajuje vyšetřování. Dnešní zprávu washingtonského listu, který se odvolává na osoby obeznámené s tímto vyšetřováním, odmítlo vedení Google komentovat.

Společnost se teď údajně zaměřuje na analýzu balíku inzerátů, zadaných za necelých 100.000 dolarů (2,2 milionu korun). Zjišťuje, zda byly objednány takzvanými trolly, tedy osobami najatými ruskou vládou pro šíření dezinformací online, nebo zda pocházejí z legálních ruských účtů.

Společnost Facebook nedávno poskytla americkému Kongresu soubor 3000 inzerátů objednaných Ruskem na její populární sociální síti. Podle parlamentních vyšetřovatelů inzeráty zadali agenti Agentury pro výzkum internetu, kterou Facebook označuje za "trollí farmu" napojenou na ruskou vládu. Cena inzerátů se pohybovala kolem 100.000 dolarů. Dalších 2200 inzerátů údajně firma zkoumá.

Společnost Twitter, která provozuje celosvětově působící server mikroblogů, nedávno oznámila, že uzavřela přes 200 účtů napojených na Agenturu pro výzkum internetu. Uvedla rovněž, že webové stránky ruské státní propagandistické společnosti RT uvolnily na nákup reklamy na síti 274.000 dolarů.

Vedoucí představitelé firem Facebook a Twitter mají 1. listopadu vypovídat před americkými parlamentními výbory, které údajné ruské zásahy do amerických voleb vyšetřují. Společnost Google dosud neoznámila, zda výzvu k účasti na jednání přijala.